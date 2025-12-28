Проте оформити догляд з III групою інвалідності або взагалі без неї на практиці складно, але можливо. Про це розповіла юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіна Вільчинська для РБК-Україна, передає 24 Канал.

Чи можна оформити догляд за родичем без інвалідності?

Як розповіла юристка, процедура встановлення постійного догляду – це процес підтвердження того, що особа не може самостійно забезпечувати свої побутові потреби та потребує допомоги.

Закон передбачає два формати догляду:

професійний – здійснюється соціальними працівниками на базі державних чи приватних установ,

непрофесійний – коли догляд здійснює родич або близька людина. У такому випадку доглядальник може претендувати на компенсацію за певних умов.

За словами Вільчинської, саме особам II групи інвалідності зазвичай автоматично передбачена потреба у догляді. Однак для тих, хто її не має є два шляхи підтвердження такого статусу. Йдеться про висновок ЕКОПФО (раніше МСЕК) для осіб з III групою або, для осіб без інвалідності, висновок ЛКК.

У першому випадку у висновку ЕКОПФО має бути чітко зазначено, що людина "потребує постійного стороннього догляду". Адже наявність лише посвідчення – недостатня підстава для надання відстрочки, запевнила юристка.

У разі, якщо родич не має інвалідності, ЛКК може підтвердити, що через похилий вік або хронічні захворювання людина фактично обмежена у життєдіяльності.

