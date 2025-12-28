Проте оформити догляд з III групою інвалідності або взагалі без неї на практиці складно, але можливо. Про це розповіла юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіна Вільчинська для РБК-Україна, передає 24 Канал.
Чи можна оформити догляд за родичем без інвалідності?
Як розповіла юристка, процедура встановлення постійного догляду – це процес підтвердження того, що особа не може самостійно забезпечувати свої побутові потреби та потребує допомоги.
Закон передбачає два формати догляду:
- професійний – здійснюється соціальними працівниками на базі державних чи приватних установ,
- непрофесійний – коли догляд здійснює родич або близька людина. У такому випадку доглядальник може претендувати на компенсацію за певних умов.
За словами Вільчинської, саме особам II групи інвалідності зазвичай автоматично передбачена потреба у догляді. Однак для тих, хто її не має є два шляхи підтвердження такого статусу. Йдеться про висновок ЕКОПФО (раніше МСЕК) для осіб з III групою або, для осіб без інвалідності, висновок ЛКК.
У першому випадку у висновку ЕКОПФО має бути чітко зазначено, що людина "потребує постійного стороннього догляду". Адже наявність лише посвідчення – недостатня підстава для надання відстрочки, запевнила юристка.
У разі, якщо родич не має інвалідності, ЛКК може підтвердити, що через похилий вік або хронічні захворювання людина фактично обмежена у життєдіяльності.
Мобілізація в Україні: останні новини
В Україні мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Особи до 25 років можуть служити лише за наявності статусу військовозобов'язаного або добровільно.
Чоловіки з інвалідністю I – III груп мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Це також стосується тих, хто супроводжує людей з інвалідністю або доглядає за особами з I або II групи.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення селищних ТЦК зі статусом юридичної особи та управлінськими повноваженнями.