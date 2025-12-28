Однако оформить уход с III группой инвалидности или вообще без нее на практике сложно, но возможно. Об этом рассказала юрист практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Виталина Вильчинская для РБК-Украина, передает 24 Канал.
Можно ли оформить уход за родственником без инвалидности?
Как рассказала юрист, процедура установления постоянного ухода – это процесс подтверждения того, что лицо не может самостоятельно обеспечивать свои бытовые нужды и нуждается в помощи.
Закон предусматривает два формата ухода:
- профессиональный – осуществляется социальными работниками на базе государственных или частных учреждений,
- непрофессиональный – когда уход осуществляет родственник или близкий человек. В таком случае смотритель может претендовать на компенсацию при определенных условиях.
По словам Вильчинской, именно лицам II группы инвалидности обычно автоматически предусмотрена потребность в уходе. Однако для тех, кто ее не имеет есть два пути подтверждения такого статуса. Речь идет о заключении ЭКОПФО (ранее МСЭК) для лиц с III группой или, для лиц без инвалидности, заключение ВКК.
В первом случае в заключении ЭКОПФО должно быть четко указано, что человек "нуждается в постоянном постороннем уходе". Ведь наличие только удостоверения – недостаточное основание для предоставления отсрочки, заверила юрист.
В случае, если родственник не имеет инвалидности, ВКК может подтвердить, что из-за преклонного возраста или хронических заболеваний человек фактически ограничен в жизнедеятельности.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Лица до 25 лет могут служить только при наличии статуса военнообязанного или добровольно.
Мужчины с инвалидностью I – III групп имеют право выезжать за границу во время военного положения. Это также касается тех, кто сопровождает людей с инвалидностью или ухаживает за лицами с I или II группы.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании поселковых ТЦК со статусом юридического лица и управленческими полномочиями.