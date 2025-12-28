Однако оформить уход с III группой инвалидности или вообще без нее на практике сложно, но возможно. Об этом рассказала юрист практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Виталина Вильчинская для РБК-Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация по новым правилам: призывают ли мужчин до 25 лет

Можно ли оформить уход за родственником без инвалидности?

Как рассказала юрист, процедура установления постоянного ухода – это процесс подтверждения того, что лицо не может самостоятельно обеспечивать свои бытовые нужды и нуждается в помощи.

Закон предусматривает два формата ухода:

профессиональный – осуществляется социальными работниками на базе государственных или частных учреждений,

непрофессиональный – когда уход осуществляет родственник или близкий человек. В таком случае смотритель может претендовать на компенсацию при определенных условиях.

По словам Вильчинской, именно лицам II группы инвалидности обычно автоматически предусмотрена потребность в уходе. Однако для тех, кто ее не имеет есть два пути подтверждения такого статуса. Речь идет о заключении ЭКОПФО (ранее МСЭК) для лиц с III группой или, для лиц без инвалидности, заключение ВКК.

В первом случае в заключении ЭКОПФО должно быть четко указано, что человек "нуждается в постоянном постороннем уходе". Ведь наличие только удостоверения – недостаточное основание для предоставления отсрочки, заверила юрист.

В случае, если родственник не имеет инвалидности, ВКК может подтвердить, что из-за преклонного возраста или хронических заболеваний человек фактически ограничен в жизнедеятельности.

Мобилизация в Украине: последние новости