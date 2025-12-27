Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Стіна".

Читайте також Як працюють ЦНАПи на фронті та чому в ТЦК забрали відстрочки: інсайди та плани від Мінцифри на 2026

Кого можуть мобілізувати до 25 років?

За словами юристів, мобілізація залежить від статусу чоловіка.

Якщо йому не виповнилося 25 років і він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою,

– пояснюють фахівці.

Однак якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, то його дійсно можуть мобілізувати.

Різниця між призовниками та військовозобов'язаними є принциповою. Призовник – це особа, приписана до призовної дільниці, яку можуть направити на строкову службу, якщо вона раніше її не проходила. Такий статус зберігається до досягнення визначеного віку.

Військовозобов'язаний – це особа, яка перебуває на військовому обліку. На відміну від призовника, військовозобов'язаний має військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Чоловік, який уже проходив службу в армії, але ще не досяг 25 років, належить до військовозобов'язаних і може бути призваний, оскільки його статус змінюється з призовника на військовозобов'язаного.

Що змінилося в процесі мобілізації?