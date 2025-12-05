Відстрочка за сімейними обставинами: кого не можуть мобілізувати з 1 грудня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Однак деякі з них можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.

Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами?

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прописано перелік категорій військовозобов'язаних українців, які можуть бути звільнені від служби в армії у зв'язку з їхніми сімейними обставинами.

У статті 23 цього документа вказані такі підстави для відстрочки:

якщо в сім'ї є троє або більше неповнолітніх дітей;

якщо в сім'ї дитина до 18 років, яка має інвалідність (будь-якої групи), тяжкохвора дитина або ж дитина від 18 років, але з інвалідністю 1 або 2 групи;

якщо батько сам виховує дитину або коли мати дитини служить у ЗСУ;

якщо батько виховує прийомну дитину;

якщо в сім'ї є тяжкохворий родич, дружина або батьки, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

якщо в сім'ї є загиблі або зниклі внаслідок бойових дій родичі.

Варто зазначити, що відстрочка від мобілізації по догляду за літньою людиною (наприклад, за кимось із батьків) може бути надана тільки в разі, якщо серед родичів немає більше нікого, хто б міг доглядати за особою та утримувати її.

Відстрочка по догляду за дружиною з інвалідністю може надаватися також у випадку, якщо у дружини третя група інвалідності, але тільки за наявності певних діагнозів.

Якщо ж говорити про те, на скільки дається відстрочка від армії за сімейними обставинами, то в кожному окремому випадку термін може відрізнятися, як і пакет документів, необхідних для її оформлення.

Водночас при зміні сімейних обставин, що дають право на відстрочку від армії, таку відстрочку можна втратити. Зокрема, це може статися, якщо у батька трьох і більше дітей віком до 18 років є суттєва заборгованість з аліментів, підопічний, за яким доглядали, одужав або помер або якщо діти, яких виховував батько-одинак, досягли повноліття.

Що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації?