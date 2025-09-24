У певних випадках військовозобов'язані громадяни в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Проте іноді вона підлягає анулюванню.

Зокрема, після закінчення строку її дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати?

У Міноборони кажуть, що надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення – для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

На підставі подання державним органом, підприємством, установою обґрунтованої інформації засобами порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії військовозобов’язаний засобами Реєстру військовозобов’язаних автоматично переводиться на загальний військовий облік, а бронювання анулюється.

Надання відстрочки від мобілізації: що варто знати?