Відстрочка від мобілізації при 3 групі інвалідності: перелік захворювань

Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки з інвалідністю, зокрема, 3 групою мають право отримати відстрочку або звільнення за станом здоров'я. Для цього обов'язково потрібно підтвердити відповідний статус.

24 Канал розповідає, які хвороби дають право на відстрочку від мобілізації чоловікам 18 – 60 років із 3 групою інвалідності.

Дивіться також Контракт для 18 – 25-річних, виїзд за кордон і "бусифікація": якою буде мобілізація у 2025

При яких хворобах дають 3 групу інвалідності

За новими правилами мобілізації, люди з інвалідністю 1, 2 і 3 груп звільнені від військової служби та можуть йти служити лише добровільно за контрактом.

Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які:

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю 3 групи після онкології, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп, одного з парних органів,

за наявності в особи з інвалідністю 3 групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

До 3 групи інвалідності належать люди з незначними вадами здоров'я, які майже не впливають на працездатність і повсякденне життя. Вони не вимагають особливих умов та можуть виконувати більшість своїх обов'язків без сторонньої допомоги.

Хвороби, за яких надають 3 групу: