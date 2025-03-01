Відстрочка від мобілізації при 3 групі інвалідності: перелік захворювань
- Чоловіки з інвалідністю звільнені від військової служби та можуть служити лише добровільно за контрактом.
- Відстрочку можуть отримати також й особи з певними захворюваннями, при яких дають 3 групу інвалідності: гастрит, хронічний бронхіт, астма, гіпертонічна хвороба, легка форма розсіяного склерозу, легкі форми артриту, цукровий діабет у стадії компенсації, легкі форми депресії тощо.
Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки з інвалідністю, зокрема, 3 групою мають право отримати відстрочку або звільнення за станом здоров'я. Для цього обов'язково потрібно підтвердити відповідний статус.
24 Канал розповідає, які хвороби дають право на відстрочку від мобілізації чоловікам 18 – 60 років із 3 групою інвалідності.
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При яких хворобах дають 3 групу інвалідності
За новими правилами мобілізації, люди з інвалідністю 1, 2 і 3 груп звільнені від військової служби та можуть йти служити лише добровільно за контрактом.
Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які:
- мають дружину (чоловіка) з інвалідністю 3 групи після онкології, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп, одного з парних органів,
- за наявності в особи з інвалідністю 3 групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.
До 3 групи інвалідності належать люди з незначними вадами здоров'я, які майже не впливають на працездатність і повсякденне життя. Вони не вимагають особливих умов та можуть виконувати більшість своїх обов'язків без сторонньої допомоги.
Хвороби, за яких надають 3 групу:
- захворювання внутрішніх органів: гастрит, виразкова хвороба в стадії ремісії, хронічний бронхіт, астма та серцево-судинні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба середнього ступеня тяжкості без істотних ускладнень;
- неврологічні розлади: легка форма розсіяного склерозу або невралгія (якщо не викликає серйозних порушень опорно-рухового апарату);
- ортопедичні захворювання: легкі форми артриту артрозу, деформації хребта, кінцівок;
- ендокринні захворювання: цукровий діабет у стадії компенсації, гіпотиреоз без серйозних ускладнень;
- психічні розлади: легкі форми депресії, тривожні розлади, шизофренія в стадії стійкої ремісії без виражених психічних розладів.