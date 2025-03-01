Отсрочка от мобилизации при 3 группе инвалидности: перечень заболеваний
Закон о мобилизации предусматривает, что мужчины с инвалидностью, в частности, 3 группой имеют право получить отсрочку или освобождение по состоянию здоровья. Для этого обязательно нужно подтвердить соответствующий статус.
24 Канал рассказывает, какие болезни дают право на отсрочку от мобилизации мужчинам 18 – 60 лет с 3 группой инвалидности.
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При каких болезнях дают 3 группу инвалидности
По новым правилам мобилизации, люди с инвалидностью 1, 2 и 3 групп освобождены от военной службы и могут идти служить только добровольно по контракту.
В частности, отсрочку от мобилизации могут получить лица, которые:
- имеют жену (мужа) с инвалидностью 3 группы после онкологии, отсутствия конечностей, кистей рук, стоп, одного из парных органов,
- при наличии у лица с инвалидностью 3 группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
К 3 группе инвалидности относятся люди с незначительными недостатками здоровья, которые почти не влияют на работоспособность и повседневную жизнь. Они не требуют особых условий и могут выполнять большинство своих обязанностей без посторонней помощи.
Болезни, при которых предоставляют 3 группу:
- заболевания внутренних органов: гастрит, язвенная болезнь в стадии ремиссии, хронический бронхит, астма и сердечно-сосудистые заболевания, в частности, гипертоническая болезнь средней степени тяжести без существенных осложнений;
- неврологические расстройства: легкая форма рассеянного склероза или невралгия (если не вызывает серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата);
- ортопедические заболевания: легкие формы артрита артроза, деформации позвоночника, конечностей;
- эндокринные заболевания: сахарный диабет в стадии компенсации, гипотиреоз без серьезных осложнений;
- психические расстройства: легкие формы депрессии, тревожные расстройства, шизофрения в стадии стойкой ремиссии без выраженных психических расстройств.