Відстрочки від мобілізації: які можна оформити через "Резерв+", а які – лише через ЦНАП
- З 1 листопада заяви на відстрочку подаються через "Резерв+" або ЦНАП, а не через ТЦК.
- У "Резерв+" можна оформити 9 основних категорій відстрочок.
З 1 листопада ТЦК більше не прийматиме заяв для оформлення відстрочки. Відповідні документи треба буде подавати через "Резерв+" або ЦНАП.
У Міноборони обіцяють, що в застосунку "Резерв+" поступово з'являтимуться нові. Так, незабаром у додатку будуть доступні відстрочки для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років, та для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю, передає 24 Канал.
Які відстрочки доступні в "Резерв+" для оформлення онлайн?
На сьогодні в "Резерв+" можна оформити 9 основних відстрочок для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді).
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
Зверніть увагу! Якщо якісь документи застарілі і актуальних даних немає в реєстрах, доведеться звернутись до ЦНАПу.
Які відстрочки можна оформити лише через ЦНАП?
Всі відстрочки, які доступні в "Резерв+", можуть бути отримані через ЦНАП.
Втім, у Міноборони людям рекомендують не навантажувати ЦНАПи та подаватись саме онлайн.
Якщо відстрочку потрібно отримати вперше, тоді слід звертатися до ЦНАП.
Через ЦНАП треба оформляти відстрочки для таких категорій:
- Жінки та чоловіки, які самостійно виховують та утримують дитину (дітей) віком до 18 років (за умови, що другий з батьків цієї дитини визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання в місцях позбавлення волі або є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини).
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність.
- Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.
- Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд).
- Опікун особи, визнаної судом недієздатною.
- Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи.
- Особи, які мають одного із своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи.
- Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю i або ii групи, зайняті постійним доглядом за нею.
- Інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.
- Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівників, які не залучені в освітній процес.
- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії Росії – у Донецькій та Луганській областях, або під час дії воєнного стану в Україні.
- Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України
- Військовозобов'язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.
- Військові, звільнені з полону.