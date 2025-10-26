Відстрочки від мобілізації: які можна оформити через "Резерв+", а які – лише через ЦНАП

З 1 листопада ТЦК більше не прийматиме заяв для оформлення відстрочки. Відповідні документи треба буде подавати через "Резерв+" або ЦНАП.

У Міноборони обіцяють, що в застосунку "Резерв+" поступово з'являтимуться нові. Так, незабаром у додатку будуть доступні відстрочки для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років, та для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю, передає 24 Канал.

Які відстрочки доступні в "Резерв+" для оформлення онлайн?

На сьогодні в "Резерв+" можна оформити 9 основних відстрочок для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді).

Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Зверніть увагу! Якщо якісь документи застарілі і актуальних даних немає в реєстрах, доведеться звернутись до ЦНАПу.

Які відстрочки можна оформити лише через ЦНАП?

Всі відстрочки, які доступні в "Резерв+", можуть бути отримані через ЦНАП.

Втім, у Міноборони людям рекомендують не навантажувати ЦНАПи та подаватись саме онлайн.

Якщо відстрочку потрібно отримати вперше, тоді слід звертатися до ЦНАП.

Через ЦНАП треба оформляти відстрочки для таких категорій: