Уранці суботи, 13 вересня, польські правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці автомобіля сім'ї прем'єр-міністра Дональда Туска. Чоловік намагався втекти за кордон.

Деталі розповіли в поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про крадіжку Lexus сім'ї Туска?

Уранці середи, 10 вересня, через кілька годин після повідомлення про крадіжку автомобіля Lexus, що належить родині Туска, поліція знайшла автомобіль на стоянці в Гданську.

Підозрюваного затримали лише 13 вересня – о 6 ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед вильотом до Болгарії. Він був здивований і не чинив опору.

Чоловіка доставили до відділку поліції. Ним виявився 41-річний поляк із Сопота. Правоохоронці обшукали його квартиру та вилучили докази.

За даними репортера RMF24, зловмисник уже має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

