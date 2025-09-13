Деталі розповіли в поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.
Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо
Що відомо про крадіжку Lexus сім'ї Туска?
Уранці середи, 10 вересня, через кілька годин після повідомлення про крадіжку автомобіля Lexus, що належить родині Туска, поліція знайшла автомобіль на стоянці в Гданську.
Підозрюваного затримали лише 13 вересня – о 6 ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед вильотом до Болгарії. Він був здивований і не чинив опору.
Чоловіка доставили до відділку поліції. Ним виявився 41-річний поляк із Сопота. Правоохоронці обшукали його квартиру та вилучили докази.
За даними репортера RMF24, зловмисник уже має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.
Останні новини Польщі
Сейм Польщі ухвалив закон, що змінює правила отримання соціальної підтримки українцями. Виплати "800+" тепер залежатимуть від професійної діяльності українців і навчання дітей у польських школах. Винятки стосуватимуться, зокрема, людей з інвалідністю.
Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії НАТО "Східний вартовий" для посилення східного флангу. З'явилися кадри приземлення французького транспортного літака А-400 в Мінську-Мазовецькому з озброєнням для винищувачів Rafale.
Польське агентство авіаційної навігації повідомило, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині країни вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено повітряний рух.