Детали рассказали в полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что известно о краже Lexus семьи Туска?
Утром среды, 10 сентября, через несколько часов после сообщения о краже автомобиля Lexus, принадлежащего семье Туска, полиция нашла автомобиль на стоянке в Гданьске.
Подозреваемого задержали только 13 сентября – в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед вылетом в Болгарию. Он был удивлен и не оказывал сопротивления.
Мужчину доставили в отделение полиции. Им оказался 41-летний поляк из Сопота. Правоохранители обыскали его квартиру и изъяли доказательства.
По данным репортера RMF24, злоумышленник уже имеет судимости за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.
Последние новости Польши
- Сейм Польши принял закон, что меняет правила получения социальной поддержки украинцами. Выплаты "800+" теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах. Исключения будут касаться, в частности, людей с инвалидностью.
- Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале миссии НАТО "Восточный страж" для усиления восточного фланга. Появились кадры приземления французского транспортного самолета А-400 в Минске-Мазовецком с вооружением для истребителей Rafale.
- Польское агентство авиационной навигации сообщило, что с 10 сентября до 9 декабря в восточной части страны вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено воздушное движение.