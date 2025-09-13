Детали рассказали в полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о краже Lexus семьи Туска?

Утром среды, 10 сентября, через несколько часов после сообщения о краже автомобиля Lexus, принадлежащего семье Туска, полиция нашла автомобиль на стоянке в Гданьске.

Подозреваемого задержали только 13 сентября – в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед вылетом в Болгарию. Он был удивлен и не оказывал сопротивления.

Мужчину доставили в отделение полиции. Им оказался 41-летний поляк из Сопота. Правоохранители обыскали его квартиру и изъяли доказательства.

По данным репортера RMF24, злоумышленник уже имеет судимости за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

