Сумнівна операція з "багатьма слідами", – ЗМІ оприлюднили нові деталі про викрадення Чауса

Викрадення Чауса, яке сталося у Молдові, у ЗМІ пов'язують зі співробітниками ГУР Міноборони. Що далі минає час, то з'являється усе більше нових деталей цієї справи. Втім, офіційні органи наразі їх не коментують.
Джерело:"Слідство Інфо"
Тим часом ЗМІ зазначають: отримали нові документи у справі викрадення Чауса. Вони начебто свідчать, що "саме викрадення було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди роботи".
До речі Чауса вивезли з Кишинева на авто українського посольства, – ЗМІ
Причетність ГУР до викрадення Чауса: про кого йдеться
У розслідуванні "Слідства Інфо", яке оприлюднили на початку квітня, йшлося про те, що 2 чоловіків, що нібито викрали Чауса, мають безпосереднє відношення до Головного управління розвідки Міноборони.
Один з цих чоловіків мав закордонний паспорт на ім'я Юрія Коваленка. У 2018 році у якихось документах Коваленко вказав адресу Головного управління розвідки Міноборони як своє місце проживання.
До речі Молдова просить в України дозвіл оглянути авто, на якому могли вивезти Чауса
Інший – Едуард Ставицький: він у той же ж день, що і Коваленко, перетнув кордон Молдови. Закордонний паспорт чоловік отримав буквально за місяць до того. Людину з такими даними журналісти не знайшли, але встановили, що Ставицький має значну подібність з киянином Андрієм Куценко. Його дані також вказують на ймовірний зв'язок з українською розвідкою.
У 2000 роках Куценко був прописаний за офіційною адресою Міноборони.
Нові подробиці про викрадення Чауса
Авто з трекером
- Згідно з новими документами, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо" та RISE Moldova, Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня.
- Чоловік оселився в одному з готелів Кишинева.
- 17 березня він орендував автомобіль — червоний Hyundai, у якому був встановлений GPS-трекер. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Коваленка Кишиневом.
- Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Микола Чаус.
- І стояв там по кілька годин.
- Також GPS-трекер показав, що Юрій Коваленко під час перебування в Кишиневі регулярно заїжджав в фірмовий магазин молдовського вина.
Автомобіль посольства
- Сліди ГУР залишилися і через інше авто, пишуть журналісти. Йдеться про консульську Toyota із дипломатичними номерами.
- Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону.
- Молдовським журналістам вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску.
- За її кермом, зазначає "Слідство. Інфо", був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.
- Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева.
Авто, яке належить консульству України у Молдові / Rise Moldova
Питання до аташе
- Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення Чауса встановили коло людей, які можуть бути причетними.
- Зокрема, виникли питання до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка.
- Журналісти отримали документи, які підтверджують, що молдовська сторона зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет.
- Також вони просили провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Миколу Чауса.
- Втім, наразі Україна не дала таку згоду, а лише погодилася на "дружню зустріч" Сергія Сметанюка з представниками молдовської сторони.
Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заперечував, що до викрадення Чауса причетні працівники цього відомства. Він назвав це провокацією Росії.
Що варто знати про Миколу Чауса: головне
- У 2016 році НАБУ викрило його в отриманні хабаря.
- Він прославився скляними банками з грішми, які закопав прямо на своєму подвір'ї.
- Через суддівський імунітет Чауса не затримали, він втік до Молдови, де його у 2017 році затримали.
- Там він намагався отримати політичний притулок. Втім, у березні 2021 року Колегія Верховного суду Молдови відмовила йому у цьому.
- 3 квітня Ростислав Кравець, колишній адвокат Чауса, повідомив, що його підзахисного викрали. Сталося це у центрі Кишинева. Інцидент потрапив на відео.