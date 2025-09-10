В Європарламенті презентували історію українського хлопчика Олександра, якого під час війни викрала Росія. Його бабуся допомогла повернути дитину на підконтрольну Україні територію і привезла на пленарне засідання до Страсбурга.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Саші було 11 років, коли розпочалася повномасштабна війна. У перші дні він залишався зі своєю мамою у Маріуполі, у підвалі, передає кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про історію 11-річного Сашка, якого викрали окупанти?

Одного ранку вони вийшли, щоб дістати трохи їжі. І тоді почалося пекло.

Дощ російських бомб на цивільний район. Все поринуло в темряву, і Саша відчув, як його обличчя горить. У нього під очима застрягли осколки. За лічені дні російські солдати штурмували місто. Вони відвезли Сашу і його маму в те, що росіяни називали "фільтраційним табором",

– розповіла фон дер Ляєн.

Після цього окупанти забрали Сашу й сказали, що йому не потрібна мама – він нібито матиме нову сім'ю в Росії. Хлопця відправили до окупованого Донецька. Саша не здався: він попросив у незнайомця телефон і зателефонував бабусі Людмилі, яка жила у вільній Україні.

Вона (бабуся – 24 Канал) не вагалася ані секунди. Її друзі казали, що вона божевільна, якщо поїде. Але Людмила перевернула гори, щоб дістатися до нього (онука – 24 Канал). За допомогою українського уряду вона проїхала Польщею, Литвою, Латвією, Росією і, нарешті, окупованою Україною. Вона повернула Сашу,

– сказала з трибуни фон дер Ляєн.

Однак на цьому боротьба не закінчилась – родина продовжує шукати маму хлопця. Президентка Єврокомісії закликала євродепутатів віддати шану Саші, Людмилі та безкомпромісній боротьбі України за свободу. Вона наголосила: історія Саші не поодинока, є ще десятки тисяч українських дітей, доля яких невідома.

"Вони в пастці. Їм погрожують. Їх змушують зректися своєї ідентичності. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб підтримати дітей України. Тому я можу оголосити, що разом з Україною та іншими партнерами я проведу саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Кожна викрадена дитина має бути повернута", – сказала фон дер Ляєн.

Що відомо про викрадення українських дітей до Росії?