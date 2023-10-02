Викривач корупції отримає 13 мільйонів гривень: це перший випадок в Україні
Джерело:НАЗК
В Україні вперше ухвалили рішення про грошову винагороду для викривача корупції. Цю подію вважають історичною.
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції. Мовиться про понад 13 мільйонів гривень.
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Закріплення культури викривання
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яку укладав прокурор САП та колишній перший заступник начальника київської податкової служби. Викривач отримає 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень. Імені викривача не називають, однак джерела "Української правди" повідомляють, що це Євген Шевченко.
Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Ця подія закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює людей повідомляти корупцію.
Винагороду виплачуватимуть з Державного бюджету України.
У НАЗК переконані, що викривання – це один із найдієвіших методів боротьби з корупцією.
Корупція: останні новини
- На Одещині СБУ і НАБУ викрили недоброчесного очільника одного з райсудів. Чоловік вимагав гроші за ухвалення рішень на користь зацікавленої сторони. Мовиться про виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Саме він гарантував місцевому жителю "порішати" його проблему за грошову винагороду.
- Колишній очільник оборонного заводу у Львові "роззброював" українську ППО напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він завдав шкоди як і українській обороні, так і бюджету країни.
- НАЗК перевірило спосіб життя військкома скандального самбірського ТЦК. Виявилося, що протягом 2020 – 2022 років чоловік разом зі своєю дружиною придбали низку об'єктів нерухомості. Військком запевняє, що такі дороговартісні покупки вдалося здійснити завдяки сімейним заощадженням, зарплатні членів родини, а також подарунку від матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Втім, обдурити нікого не вдалося. Встановили, що начальник Самбірського районного ТЦК у законний спосіб не міг придбати це майно. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень.