Викривач корупції отримає 13 мільйонів гривень: це перший випадок в Україні

В Україні вперше ухвалили рішення про грошову винагороду для викривача корупції. Цю подію вважають історичною.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції. Мовиться про понад 13 мільйонів гривень.

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Закріплення культури викривання

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яку укладав прокурор САП та колишній перший заступник начальника київської податкової служби. Викривач отримає 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень. Імені викривача не називають, однак джерела "Української правди" повідомляють, що це Євген Шевченко.

Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Ця подія закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює людей повідомляти корупцію.

Винагороду виплачуватимуть з Державного бюджету України.

У НАЗК переконані, що викривання – це один із найдієвіших методів боротьби з корупцією.

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