Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу у Львівській області. Його діяльність призвела до "роззброєння» декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 мільйона гривень з держбюджету.

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Подробиці злочинної схеми

Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

– повідомили в СБУ.

Яке покарання загрожує чоловіку

У СБУ повідомили, що зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці розслідують всі обставини злочину, також перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

Також у Службі безпеки зазначили, що заходи з викриття оборудки проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.