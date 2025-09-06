Російська армія у війні проти України втратила понад один мільйон осіб вбитими і пораненими. Чоловіків в Росії проживає ще відносно багато, але тих, хто готовий йти воювати й вмирати за Путіна, стає дедалі менше.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, уточнивши, що це все частіше засвідчується. Офіційна картинка інша, Росія намагається приховати реальний стан речей і хоче показати, що нібито набір охочих йти на фронт великий.

Що вказує на нестачу бійців в армії Росії?

Військовий аналітик зазначив, що ЗМІ ведуть свій підрахунок та сигналізують, що набір росіян до армії падає. З його слів, нещодавно з'явилась інформація, що в Уральському федеральному окрузі знижують норми набору на військову службу по контракту.

В кожного губернатора є свій план з кількості, який він повинен виконувати. Ці норми починають знижувати, тому що їх неможливо забезпечити. Це, як підкреслив Матвєєв, вказує на те, що людей, охочих воювати, не вистачає.

Днями ще з'явилась інформація, що солдат, які захворіли на фронті чи прибули туди зараженими ВІЛ і гепатитом, а це серйозні захворювання, на лікування не відправлятимуть, не будуть комісувати хоча б для того, аби ізолювати від інших солдатів, аби вони не заразили їх,

– розповів Матвєєв.

В дусі російського міноборони ухвалено рішення солдатів, які мають захворювання на ВІЛ та гепатит, зосередити в одному загоні. Військовий аналітик озвучив, що низка "Z-блогерів" пише, що такі бійці будуть служити в тилу, але Матвєєв переконаний, що навпаки, такі сформовані загони перекинуть на передову, аби швидше їх позбутися та не витрачати на них ліки.

Це робитимуть як у випадку з ув'язненими. Міноборони таке практикує. Якби чоловіків в Росії було багато і вистачало для закриття планів, то, на думку Матвєєва, такі рішення військове керівництво не ухвалювало б, а опікувалось своїми хворими бійцями.

Військовий аналітик звернув увагу на інші факти, які вказують на нестачу солдат в Росії. Зеленський декілька тижнів тому, отримавши дані розвідки, озвучив, що російські військові у Сумській області розчарувались у своєму наступі, більше атакувати не можуть. Їх переведуть на інші напрямки й восени використовуватимуть для штурмів.

"Вже є підтвердження, що морпіхів переводять на Покровський напрямок. Це знову ж таки вказує на те, що якби набір в армію був великий і людей вистачало, не потрібно було б перекидати підрозділи. Тоді треба було б поповнити ті, де є нестача, а не забирати їх з інших напрямків", – пояснив Матвєєв.

Російська армія відчуває нестачу людей: