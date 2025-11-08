Укр Рус
8 листопада, 18:47
Чи може Росія залишити лівий берег без світла

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Одним зі сценаріїв росіян може бути знеструмлення лівобережної України через атаки на енергетичну інфраструктуру.
  • Олександр Харченко розповів, в якому стані зараз перебуває енергосистема України й чи загрожує їй розділення.

Атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України стають все сильнішими та руйнівними. Ворог має на меті завдати найпотужнішого удару по енергосистемі України, щоб реалізувати один з важких сценаріїв.

Одним із наслідків атак по енергетиці України може бути роз'єднання лівого та правого берега Дніпра, або – цілковите знеструмлення лівого берега. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, чи можливий такий розвиток подій.

Чи можливе розділення енергосистеми країни на дві частини?

Він пояснив, що енергосистема не може вийти з ладу. Просто важко буде передати необхідну кількість потужності.

Думаю, що поки що ми не підійшли до тої точки, щоби казати, що система у нас буде розділена на дві частини – правобережну та лівобережну, 
– підкреслив директор центру досліджень енергетики. 

Всі девʼять атомних блоків, які є основою енергетики України, розташовані, за його словами, на правобережній частині. 

У місті Горішні Плавні на Полтавщині дії режим надзвичайної ситуації – місто знеструмлене. Згодом повідомили, що у місті об'єкти критичної інфраструктури були підключені, а служби продовжують працювати над повним заживленням Горішніх Плавнів

"Потрібно передавати дефіцит. Той дефіцит, який створюється на лівобережній, треба покривати завдяки передачі електроенергії", – наголосив Олександр Харченко.

Наразі оператор системи передач, як відзначив директор центру досліджень енергетики, справляється з цими проблемами. Хоча і є певний дефіцит передачі, особливо після ударів під час повітряних ворогів.

Яка ситуація з вимкненням світла в Україні 8 листопада?

  • Під час нічної атаки ворог завдав удару по об'єктах енергосистеми України. Внаслідок ворожого обстрілу були запроваджені жорсткі графіки відключення світла.

  • Росія атакувала понад 450 дронами та 45 ракетами об'єкти енергетики у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

  • Дефіцит електроенергії фіксується у Харкові, де були запроваджені аварійні відключення світла. Метро, за словами мера Харкова, працює у режимі укриття, а наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами.

  • У Кременчуці електропостачання було відсутнє у всьому місті, тому були розгорнуті Пункти незламності. Також у місті запровадили графіки подачі води.

  • У Сумах є перебої з електропостачанням, а На Одещині вранці без світла залишилися понад 700 абонентів.

  • У Києві відбувся транспортний колапс через відсутність напруги. Було зупинено рух частки тролейбусних маршрутів Правобережжя, зокрема, на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки, також зупинився фунікулер. 