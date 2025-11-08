Чи може Росія залишити лівий берег без світла

Атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України стають все сильнішими та руйнівними. Ворог має на меті завдати найпотужнішого удару по енергосистемі України, щоб реалізувати один з важких сценаріїв.

Одним із наслідків атак по енергетиці України може бути роз'єднання лівого та правого берега Дніпра, або – цілковите знеструмлення лівого берега. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, чи можливий такий розвиток подій.

Чи можливе розділення енергосистеми країни на дві частини?

Він пояснив, що енергосистема не може вийти з ладу. Просто важко буде передати необхідну кількість потужності.

Думаю, що поки що ми не підійшли до тої точки, щоби казати, що система у нас буде розділена на дві частини – правобережну та лівобережну,

– підкреслив директор центру досліджень енергетики.

Всі девʼять атомних блоків, які є основою енергетики України, розташовані, за його словами, на правобережній частині.

До слова. У місті Горішні Плавні на Полтавщині дії режим надзвичайної ситуації – місто знеструмлене. Згодом повідомили, що у місті об'єкти критичної інфраструктури були підключені, а служби продовжують працювати над повним заживленням Горішніх Плавнів

"Потрібно передавати дефіцит. Той дефіцит, який створюється на лівобережній, треба покривати завдяки передачі електроенергії", – наголосив Олександр Харченко.

Наразі оператор системи передач, як відзначив директор центру досліджень енергетики, справляється з цими проблемами. Хоча і є певний дефіцит передачі, особливо після ударів під час повітряних ворогів.

