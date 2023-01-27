Кандидатів немало: які західні літаки можуть стати основою Повітряних сил

У Повітряних силах вважають, що багатоцільовий літак F-16 міг би стати основою для нашої авіації. Власне, він боронив би українське небо від російських крилатих ракет та винищувачів. Однак, окрім F-16, були й інші претенденти на цю роль.

Перемовини щодо надання партнерами нам літаків тривають, та є вже навіть певний прогрес у цьому питанні. Зокрема, у Білому домі не виключають постачання Україні винищувачів F-16. Водночас під час брифінгу речник Повітряних сил Юрія Ігнат розповів про інші літаки, які обговорювали під час перемовин зі союзниками, – інформує 24 Канал

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Це питання уже тривалий час на порядку денному

За словами Ігната, розмова з партнерами розпочиналась з того, загалом який багатоцільовий літак нам міг би надати Захід. Зокрема, мовилось про винищувачі F-15, F-16, F-18 та навіть французький винищувач Dassault Rafale. Усі ці літальні апарати могли б потенційно стати основою для авіації Повітряних сил. Проте зусиллями дипломатів, перемовників та політиків вибір зупинився саме на F-16.

Усе це розглядалося і дуже багато делегацій, дипломатія, політики та вище військове керівництво постійно були на вістрі цих речей. Навіть наші військові пілоти бували в США, де спілкувались з конгресменами, дивились їм очі,

– сказав спікер.

Також він зауважив, що надання партнерами авіації дуже допомогло б у звільненні територій. Однак наразі невідомо, скільки часу піде на те, аби Захід остаточно ухвалив рішення про надання нам винищувачів. Окрім того, існує проблема у тому, що українським льотчикам потрібен буде певний час, аби опанувати ці літальні апарати.

Як зазначив Ігнат, "просто літати" на цих винищувачах наші військові зможуть навчитися всього за декілька тижнів. Проте ці літаки здатні здійснювати удари по наземних цілях різним типом озброєння. Власне, крилатими ракетами та бомбами. На опанування цього може піти чимало часу, якого в нас в умовах війни, очевидно, не так багато.

F-16 є багатоцільовим літаком

До цієї теми зазначимо, що зараз основу української авіації становлять чотири типи літаків:

два типи винищувачів – су-27 та Су-29;

штурмовик Су-25;

бомбардувальник – Су-24.

Літальний апарат F-16 міг би замінити усі ці чотири літальні апарати. Цікаво, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що питання літаків для України може бути на порядку денному уже під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".