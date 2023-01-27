Кандидатов немало: западные самолеты могут стать основой Воздушных сил

В Воздушных силах считают, что многоцелевой самолет F-16 мог бы стать основой для нашей авиации. Собственно, он защищал бы украинское небо от российских крылатых ракет и истребителей. Однако, кроме F-16, были и другие претенденты на эту роль.

Переговоры о предоставлении партнерами нам самолетов продолжаются, и есть уже определенный прогресс в этом вопросе. В частности, в Белом доме не исключают передачи Украине истребителей F-16. В то же время во время брифинга спикер Воздушных сил Юрия Игнат рассказал о других самолетах, которые обсуждали во время переговоров с союзниками, – информирует 24 Канал

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Это вопрос уже длительное время на повестке дня

По словам Игната, разговор с партнерами начинался с того, какой многоцелевой самолет нам мог бы предоставить Запад. В частности, говорилось об истребителях F-15, F-16, F-18 и даже французском истребителе Dassault Rafale. Все эти летательные аппараты могли бы стать основой для авиации Воздушных сил. Однако усилиями дипломатов, переговорщиков и политиков выбор остановился именно на F-16.

Все это рассматривалось и огромное количество делегаций, дипломатия, политики и высшее военное управление постоянно были на острие этих вещей. Даже наши военные пилоты бывали в США, где общались с конгрессменами, смотрели им глаза,

– сказал спикер.

Также он отметил, что предоставление партнерами авиации очень помогло бы в освобождении территорий. Однако пока неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы Запад окончательно принял решение о предоставлении нам истребителей. Кроме того, существует проблема в том, что украинским летчикам потребуется определенное время, чтобы овладеть этим летательным аппаратом.

Как отметил Игнат, "просто летать" на этих истребителях наши военные смогут научиться всего за несколько недель. Однако эти самолеты способны совершать удары по наземным целям разным типом вооружения. Собственно, крылатыми ракетами и бомбами. На овладение этого может уйти немало времени, которого у нас в условиях войны, очевидно, не так много.

F-16 является многоцелевым самолетом.

К этой теме отметим, что сейчас основу украинской авиации составляют четыре типа самолетов:

два типа истребителей – Су-27 и Су-29;

штурмовик Су-25;

бомбардировщик – Су-24.

Летательный аппарат F-16 мог бы заменить все эти четыре летательных аппарата. Интересно, что военный эксперт Олег Жданов считает, что вопрос самолетов для Украины может быть на повестке дня уже во время следующей встречи в формате "Рамштайн".