Коли в Україні випаде сніг і знизиться температура: синоптикиня назвала можливу дату
- Вже після 15 листопада в Україні можливе зниження температури.
- На півночі країни в кінці тижня можливі опади у вигляді мокрого снігу.
Погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада. Наприкінці тижня можливе зниження температурних показників та опади у вигляді мокрого снігу.
Таку інформацію повідомила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Коли може знизитися температура?
Метеорологиня розповіла, що вже орієнтовно через 3 доби в Україні знизяться нічні мінімуми. За її словами, до кінця тижня на півночі та сході температура повітря у нічні години впаде і буде від 1 до 6 градусів тепла.
Водночас максимальні показники, згідно з прогнозом, коливатимуться у межах від 7 до 12 градусів на території усіх областей. Також є попередня інформація про зниження температури, що буде вже після 15 листопада.
Але це 50 на 50. Одна модель дає зниження, інша – не дає зниження… Якщо там відбудеться зниження, на початку наступного тижня, то там в неділю, наприклад, і в суботу вже можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Принаймні вночі, по півночі країни,
– уточнила Наталія Голеня.
Що прогнозували синоптики раніше?
Раніше повідомлялося, що вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.
Водночас лютих морозів до 31 градуса, як фіксували колись у попередні роки, у листопаді чекати не варто. Але протягом листопада вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць.
Укргідрометцентр у попередньому прогнозі на листопад у 2025 році вказував, що середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму, у східних областях – у нормі.