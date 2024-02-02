Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових та оборонних питаннях, – Пашинян

Вірменія в пошуках нових військово-політичних зв'язків, адже не може покладатися на свого колишнього союзника – Росію. Москва неодноразово підводила країну, тому Єреван бажає тісніших зв'язків зі Заходом, зокрема зі США та Францією.

Прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.

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Хто стане новим партнером Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії заявляє, що в минулому оборона сфера країни була пов'язана з Росією на 97%.

У минулому відносини Вірменії в оборонній сфері були на 97% пов'язані з Росією. Зараз цього не може бути через об'єктивні та суб'єктивні причини,

– завивив Нікол Пашинян.

За словами Пашиняна, країні потрібно змінювати концепцію розвитку армії та переглянути взаємодію з іншими країнами. Також він ставить під сумнів членство Вірменії у складі Організації Договору про колективну безпеку.



"Вірменія повинна розуміти, які відносини будує з Іраном, Індією, Грузією, США, Францією і росією, чи залишиться вона у складі Організації Договору про колективну безпеку", – додав Пашинян

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є так званим "аналогом" НАТО та була створена Росією після розпаду Радянського Союзу. Організацію переважно фінансує Росія. Робить вона це виключно для власних стратегічних інтересів.У 2020 році відбулася ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Вірменія зверталася по допомогу ОДКБ у 2020, 2021 та 2022 роках, однак так і не отримала ефективної допомоги.

Ця заява Пашиняна відкриває шлях для Вірменії в розширенні своїх оборонних можливостей, дозволяючи розглядати співпрацю з іншими країнами, а не лише з Росією.

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