Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових та оборонних питаннях, – Пашинян
Джерело:Reuters
Вірменія в пошуках нових військово-політичних зв'язків, адже не може покладатися на свого колишнього союзника – Росію. Москва неодноразово підводила країну, тому Єреван бажає тісніших зв'язків зі Заходом, зокрема зі США та Францією.
Прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.
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Хто стане новим партнером Вірменії
Прем'єр-міністр Вірменії заявляє, що в минулому оборона сфера країни була пов'язана з Росією на 97%.
У минулому відносини Вірменії в оборонній сфері були на 97% пов'язані з Росією. Зараз цього не може бути через об'єктивні та суб'єктивні причини,
– завивив Нікол Пашинян.
За словами Пашиняна, країні потрібно змінювати концепцію розвитку армії та переглянути взаємодію з іншими країнами. Також він ставить під сумнів членство Вірменії у складі Організації Договору про колективну безпеку.
"Вірменія повинна розуміти, які відносини будує з Іраном, Індією, Грузією, США, Францією і росією, чи залишиться вона у складі Організації Договору про колективну безпеку", – додав Пашинян
У 2020 році відбулася ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Вірменія зверталася по допомогу ОДКБ у 2020, 2021 та 2022 роках, однак так і не отримала ефективної допомоги.
Ця заява Пашиняна відкриває шлях для Вірменії в розширенні своїх оборонних можливостей, дозволяючи розглядати співпрацю з іншими країнами, а не лише з Росією.
Відносини між Росією та Вірменією: головне
- Наприкінці 2023 року відбулося погіршення відносин між Вірменією та Росією, що сталося на фоні ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху. Кремль спершу висловлював підтримку Вірменії, але під час загострення у 2023 році та фактичної перемоги Азербайджану різко "змінив" свою думку і підтримав Азербайджан.
- На кінець жовтня 2023 року прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, висловив сумнів у користі присутності російських військових баз у країні, оскільки, на його думку, Москва не виконала свої союзницькі зобов'язання. Пізніше Азербайджан звинуватив Францію в тому, що вона посіяла зерна нової війни, постачаючи зброю Вірменії.
- Також у жовтні 2023 року парламент Вірменії ратифікував Римський статут, що визначає зобов'язання країни виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Слід зазначити, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Країни, які прийняли Римський статут, повинні арештувати Путіна у разі його візиту.
- Прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі Організації Договору про колективну безпеку, що відбулася 23 листопада у Білорусі. Це рішення може вказувати на подальше охолодження відносин між Вірменією та організацією, яка зазвичай була ключовим стратегічним союзником країни.