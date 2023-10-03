Вірменія ратифікувала Римський статут: тепер там можуть арештувати Путіна
Парламент Вірменії на засіданні ратифікував Римський статут, який зобов'язує країну виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Останні видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих територій України в Росію.
Відповідне рішення вірменський парламент ухвалив на засіданні 3 жовтня 2023 року. До цього країна запевняла, що нібито не буде арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту, пише 24 Канал.
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Що відомо про рішення уряду Вірменії
На засіданні парламенту Вірменії за ратифікацію Римського статуту проголосували 60 депутатів, 20 – були проти, не брали участі в засіданні – 12. Для ухвалення рішення було необхідно 54 голоси.
Відомо, що "за" голосували депутати правлячої фракції "Суспільний договір", своєю чергою бойкотували обговорення, покидали залу засідань та голосували проти – опозиційні депутати.
Представник Вірменії з міжнародних правових питань Егіше Кіракосян заявив, що країна створює додаткові гарантії перед загрозою територіальній цілісності, яку вони вбачають з боку Азербайджану.
Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії
Як Вірменія прийшла до такого рішення
- Вірменія підписала Римський статут ще у 1998 році, проте ратифікувала його тільки 3 жовтня 2023 року. Причина полягала в тому, що у 2004 році Конституційний суд Єревану визнав зобов'язання договору такими, які суперечать низці положень конституції, яка тоді діяла у країні.
- У березні 2023 року Конституційний суд визнав, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції Вірменії. Це рішення суду – остаточне і набрало чинності з моменту опублікування. Тоді у суді зазначили, що розглянули рішення через звернення вірменського уряду.
- Перед ратифікацією Римського статуту вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян запевнив, що нібито це ніяк не вплине на стосунки з Росією.
- Ба більше, представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян сказав, що арешт Путіна "не обов'язковий", адже президенти держав мають імунітет і Вірменія скерувала у Кремль угоду щодо цього питання. Цей документ передбачає, що країни надають одна одній гарантії щодо певних делікатних питань.