Вірменія ратифікувала Римський статут: тепер там можуть арештувати Путіна

Парламент Вірменії на засіданні ратифікував Римський статут, який зобов'язує країну виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Останні видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих територій України в Росію.

Відповідне рішення вірменський парламент ухвалив на засіданні 3 жовтня 2023 року. До цього країна запевняла, що нібито не буде арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту, пише 24 Канал.

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Що відомо про рішення уряду Вірменії

На засіданні парламенту Вірменії за ратифікацію Римського статуту проголосували 60 депутатів, 20 – були проти, не брали участі в засіданні – 12. Для ухвалення рішення було необхідно 54 голоси.

Відомо, що "за" голосували депутати правлячої фракції "Суспільний договір", своєю чергою бойкотували обговорення, покидали залу засідань та голосували проти – опозиційні депутати.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Егіше Кіракосян заявив, що країна створює додаткові гарантії перед загрозою територіальній цілісності, яку вони вбачають з боку Азербайджану.

Римський статут ратифікували 122 країни, хоч підписали понад 150. Путіна можуть затримати майже у всіх країнах Європи, Канаді, Японії та деяких державах Африки. Відомо, що США, Росія та Ізраїль підписали статут, та з часом відкликали свої підписи. Не ратифікував статут Китай, Україна – підписала, проте не ратифікувала.



Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії

Як Вірменія прийшла до такого рішення