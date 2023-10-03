Армения ратифицировала Римский устав: теперь там могут арестовать Путина
Парламент Армении на заседании ратифицировал Римский устав, обязывающий страну выполнять решение Международного уголовного суда (МКС). Последние выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Соответствующее решение армянский парламент принял на заседании 3 октября 2023 года. До этого страна уверяла, что якобы не будет арестовывать Путина после ратификации Римского устава, пишет 24 Канал.
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Что известно о решении правительства Армении
На заседании парламента Армении за ратификацию Римского устава проголосовали 60 депутатов, 20 – были против, не участвовали в заседании – 12. Для принятия решения было необходимо 54 голоса.
Известно, что "за" голосовали депутаты правящей фракции "Общественный договор", в свою очередь бойкотировали обсуждение, покидали зал заседаний и голосовали против – оппозиционные депутаты.
Представитель Армении по международным правовым вопросам Эгише Киракосян заявил, что страна создает дополнительные гарантии перед угрозой территориальной целостности, которую они видят со стороны Азербайджана.
Ратифицировавшие устав страны отмечены зеленым / Инфографика из Википедии
Как Армения пришла к такому решению
- Армения подписала Римский устав еще в 1998 году, однако ратифицировала его только 3 октября 2023 года. Причина заключалась в том, что в 2004 году Конституционный суд Еревана признал обязательства договора противоречащими ряду положений действующей в стране конституции.
- В марте 2023 года Конституционный суд признал, что Римский устав Международного уголовного суда соответствует конституции Армении. Это решение суда – окончательное и вступило в силу с момента опубликования. Тогда в суде отметили, что рассмотрели решение по обращению армянского правительства.
- Перед ратификацией Римского устава армянский премьер-министр Никол Пашинян заверил, что это никак не повлияет на отношения с Россией.
- Более того, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сказал, что арест Путина "не обязателен", ведь президенты государств имеют иммунитет и Армения направила в Кремль соглашение по этому вопросу. Этот документ предусматривает, что страны предоставляют друг другу гарантии по определенным щекотливым вопросам.