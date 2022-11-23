В найближчій перспективі "Шахіди" не полетять, треба час, – експерт про співпрацю Росії з Іраном

Росія, ймовірно, почне виготовляти іранські дрони на своїй території. Проте експерти запевняють, що потрібен час, щоб розгорнути виробництво, тож найближчим часом "Шахіди" не полетять атакувати Україну.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що Іран допоможе Росії створити вробництво, бо вони мають договір.

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За його словами, одне з питань великої угоди Ірану з Росією – гіперзвукова зброя та ракета, а друга умова – це допомога у збагаченні урану.

Експерт наголосив, що цього тижня було повідомлення від ізраїльської армії оборони про те, що Іран вийшов на 60 відсотків рівня збагачення урану і ця кількість буде зростати до 90 відсотків.

Я думаю, що в цьому теж може бути російський слід. Тому, звичайно, що Іран передав відповідні технології для виробництва дронів і буде завод,

– вважає Мусієнко.

Але, на його думку, є два ключові питання:

Перше – якщо це буде підприємство, то це означає, що в найближчій перспективі “Шахіди” не полетять, бо їх треба виготовити, оснастити тощо.

"Навіть при швидких темпах а це все потрібен час, щоб організувати виробництво, доставку комплектуючих, логістику та інші питання", – зазначив він.

Друге – з інформаційного поля зникли балістичні ракети, тож є підстава вважати, що Іран на деяких час призупинив це рішення.

Адже на Іран зараз чиниться серйозний тиск з боку і США, і Ізраїлю. Їм дають розуміти про небажаність ухвалення такого рішення, тому щось впливає на те, що є затримки з цими ракетами… Очевидно, що на сьогодні рішення остаточно не ухвалено,

– запевнив Мусієнко.

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