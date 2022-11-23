В ближайшей перспективе "Шахиды" не полетят, нужно время, – эксперт о сотрудничестве России с Ираном
Россия, вероятно, начнет производить иранские дроны на своей территории. Однако эксперты уверяют, что нужно время, чтобы развернуть производство, поэтому в ближайшее время "Шахиды" не полетят атаковать Украину.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что Иран поможет России создать производство, потому что у них есть договор.
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По его словам, один из вопросов крупного соглашения Ирана с Россией – гиперзвуковое оружие и ракета, а второе условие – это помощь в обогащении урана.
Эксперт подчеркнул, что на этой неделе было сообщение от израильской армии обороны о том, что Иран вышел на 60 процентов уровня обогащения урана, и это количество будет расти до 90 процентов.
Я думаю, что в этом тоже может быть русский след. Поэтому, конечно, что Иран передал соответствующие технологии для производства дронов и будет завод,
– считает Мусиенко.
Но, по его мнению, есть два ключевых вопроса:
- Первое – если это будет предприятие, то это значит, что в ближайшей перспективе "Шахиды" не полетят, потому что их нужно изготовить, оснастить и т.д.
"Даже при быстрых темпах, а это все нужно время, чтобы организовать производство, доставку комплектующих, логистику и другие вопросы", - отметил он.
- Второе – с информационного поля исчезли баллистические ракеты, поэтому есть основание полагать, что Иран на время приостановил это решение.
Ведь на Иран сейчас оказывается серьезное давление со стороны США и Израиля. Им дают понимать о нежелательности принятия такого решения, поэтому что-то влияет на задержки с этими ракетами… Очевидно, что на сегодняшний день решение окончательно не принято,
– заверил Мусиенко.
Мусиенко об иранских дронах и "новых" ракетах России: видео
Почему Россия сейчас массово не бьет иранскими дронами
- В Воздушных Силах ВСУ объяснили, что Россия якобы заказала 1740 дронов, однако это не значит, что она их получила. Использовали они уже примерно 450 , и большинство из этих дронов были сбиты.
- Оккупанты использовали дроны вместе с ракетами, чтобы отвлечь ПВО и все же нанести удары по энергетике, то есть достичь своей цели – блекаута в Украине.
- «Иран, возможно, и сам не может такое количество сразу предоставить и остаться с ничем. Вероятно, в Иране не столь развито производство в плане массовости. Поэтому Россия ожидает вторую партию, которую могут перевести морем или воздухом», – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.
- К тому же угроза поставки Ираном России баллистических ракет остается актуальной.