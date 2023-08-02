Україна має координати: де в Білорусі можуть розмістити завод виробництва "Шахедів"

Міністри оборони Білорусі та Ірану Віктор Хренін та Мохаммад Реза 31 липня, зустрілись у Тегерані, де підписали угоду про військове співробітництво. Вони могли домовитись про виробництво іранських дронів "Шахед" на території Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він запевнив, що є інформація про щонайменше дві локації, де можуть збудувати завод для виробництва дронів.

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"Лукашенко у нас відомий комерсант. Це не перші перемовини Білорусі з Іраном. Торік білоруси просили їм продати технологію виробництва реактивних снарядів великого калібру", – зазначив Сергій Бульба.

Де можуть розмістити завод

Достеменно невідомо, як далеко зайшли білорусько-іранські переговори щодо реактивних снарядів. Однак інформація щодо іранських дронів на території Білорусі з'являлась ще кілька місяців тому.

Зокрема, розібрані іранські безпілотники, які були в російському Мурманську, перекидали до Білорусі на завод у Гомелі. Там їх доукомплектовували, а потім знову їх везли у Росію.

Ми не здивовані, що називають дві локації, де можуть розмістити завод. Гомельський радіозавод або ж Аршанський авіаремонтний завод. Колись там українці мали частину будівлі для "Мотор Січі",

– зауважив Бульба.

Через якийсь час через певні внутрішні непорозуміння право власності на будівлю відкликали. Хай там як, але в України досі залишились детальні відомості про цю локацію.

На думку засновника першого воєнного братства Білорусі, місцеві не здивуються, якщо раптом на цю локацію прилетить щось з українського боку.

Сергій Бульба про місце розташування заводу іранських дронів в Білорусі: дивитись відео

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