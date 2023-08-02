Про це 24 Каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він запевнив, що є інформація про щонайменше дві локації, де можуть збудувати завод для виробництва дронів.

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"Лукашенко у нас відомий комерсант. Це не перші перемовини Білорусі з Іраном. Торік білоруси просили їм продати технологію виробництва реактивних снарядів великого калібру", – зазначив Сергій Бульба.

Де можуть розмістити завод

Достеменно невідомо, як далеко зайшли білорусько-іранські переговори щодо реактивних снарядів. Однак інформація щодо іранських дронів на території Білорусі з'являлась ще кілька місяців тому.

Зокрема, розібрані іранські безпілотники, які були в російському Мурманську, перекидали до Білорусі на завод у Гомелі. Там їх доукомплектовували, а потім знову їх везли у Росію.

Ми не здивовані, що називають дві локації, де можуть розмістити завод. Гомельський радіозавод або ж Аршанський авіаремонтний завод. Колись там українці мали частину будівлі для "Мотор Січі",

– зауважив Бульба.

Через якийсь час через певні внутрішні непорозуміння право власності на будівлю відкликали. Хай там як, але в України досі залишились детальні відомості про цю локацію.

На думку засновника першого воєнного братства Білорусі, місцеві не здивуються, якщо раптом на цю локацію прилетить щось з українського боку.

Сергій Бульба про місце розташування заводу іранських дронів в Білорусі: дивитись відео

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