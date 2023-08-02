Об этом 24 Каналу рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. Он заверил, что есть информация о по меньшей мере двух локациях, где могут построить завод для производства дронов.

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"Лукашенко у нас известный коммерсант. Это не первые переговоры Белоруссии с Ираном. В прошлом году белорусы просили им продать технологию производства реактивных снарядов большого калибра", – отметил Сергей Бульба.

Где могут разместить завод

Доподлинно неизвестно, как далеко зашли белорусско-иранские переговоры по реактивным снарядам. Однако информация об иранских дронах на территории Беларуси появлялось еще несколько месяцев назад.

В частности, разобранные иранские беспилотники, находившиеся в российском Мурманске, перебрасывали в Беларусь на завод в Гомеле. Там их доукомплектовали, а затем снова везли в Россию.

Мы не удивлены, что называют две локации, где могут разместить завод. Гомельский радиозавод или Аршанский авиаремонтный завод. Когда-то там у украинцев была часть здания для "Мотор Сичи",

– заметил Бульба.

Через некоторое время из-за определенных внутренних недоразумений право собственности на здание отозвали. Как бы там ни было, но у Украины до сих пор остались подробные сведения об этой локации.

По мнению основателя первого военного братства Беларуси, местные не удивятся, если вдруг на эту локацию прилетит что-нибудь с украинской стороны.

Сергей Бульба о местонахождении завода иранских дронов в Беларуси: смотреть видео

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