Об этом 24 Каналу рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. Он заверил, что есть информация о по меньшей мере двух локациях, где могут построить завод для производства дронов.
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"Лукашенко у нас известный коммерсант. Это не первые переговоры Белоруссии с Ираном. В прошлом году белорусы просили им продать технологию производства реактивных снарядов большого калибра", – отметил Сергей Бульба.
Где могут разместить завод
Доподлинно неизвестно, как далеко зашли белорусско-иранские переговоры по реактивным снарядам. Однако информация об иранских дронах на территории Беларуси появлялось еще несколько месяцев назад.
В частности, разобранные иранские беспилотники, находившиеся в российском Мурманске, перебрасывали в Беларусь на завод в Гомеле. Там их доукомплектовали, а затем снова везли в Россию.
Мы не удивлены, что называют две локации, где могут разместить завод. Гомельский радиозавод или Аршанский авиаремонтный завод. Когда-то там у украинцев была часть здания для "Мотор Сичи",
– заметил Бульба.
Через некоторое время из-за определенных внутренних недоразумений право собственности на здание отозвали. Как бы там ни было, но у Украины до сих пор остались подробные сведения об этой локации.
По мнению основателя первого военного братства Беларуси, местные не удивятся, если вдруг на эту локацию прилетит что-нибудь с украинской стороны.
Сергей Бульба о местонахождении завода иранских дронов в Беларуси: смотреть видео
Ситуация между Беларусью и Польшей обострилась: что известно
- Вечером 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство их страны. Однако местные писали о том, что что-то активно летало в воздухе еще обедом.
- Сразу после подтверждения инцидента Министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал увеличить количество военных на границе и усилить его дополнительными силами. Речь в частности о боевых вертолетах.
- Между тем, в Беларуси нагло заявили, что никакого нарушения воздушного пространства с их стороны не было. При том, в белорусском минобороны назвали конкретные самолеты, которые вроде бы "не нарушили воздушное пространство". Ирония в том, что этого не делало польское ведомство.