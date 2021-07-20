Вирок у справі про вбивство "Сармата": з 11 обвинувачених – ув'язнення лише для стрільця

Бердянський міськрайонний суд оголосив вирок організаторам і виконавцям вбивства Віталія Олешка, проте до в'язниці підуть лише двоє. Добровольця батальйону "Донбас" застрелили у липні 2018 року у Бердянську – на очах у дружини та друзів.

У справі проходили одразу 11 обвинувачених, проте вирок безпосередньо за вбивство "Сармата" отримав лише стрілець. Артем Матюшин має провести 11 років за ґратами.

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Судді задовольнили позов дружини про відшкодування

Чоловік, що здійснив смертельні постріли, лише частково визнав свою вину. Суд врахував час перебування під вартою – ще з 2018 року. Служителі Феміди також задовольнили позов дружини вбитого бійця "Донбасу" – про виплату 700 тисяч гривень моральної шкоди. Відшкодування має отримувати і донька убитого до свого повноліття – це 1241 гривня щомісяця.

Можливий координатор злочину отримав лише 3 роки

Інших обвинувачених – Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав. Аргументували таке рішення недостатніми доказами.

Отримав вирок Віктор Власюк, якого вважали організатором банди та координатором злочину. Проте його засудили за зберігання канабісу та бойових набоїв – до 3 років та 1 місяця ув'язнення. Йому теж зарахували перебування під вартою з 2019 року.

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Дружина переконана, що вбивство замовили депутати

Дружина "Сармата" – Тетяна переконана, що Матюшин не був знайомий з її чоловіком і вбивство – замовне. Жінка називає і ймовірних замовників – тодішніх депутатів Олександра Пономарьова та Сергій Валентирова. Вироком потерпіла сторона не задоволена і планує його оскаржувати.

Матюшин каже, що їхав на бої без правил, але чомусь взяв зброю. Він – снайпер, але стріляв у ногу, а чомусь влучив у голову. Суд слухає ці нісенітниці і бере їх до уваги, а не нас,

– сказала Тетяна Олешко.

Що кажуть слідчі у справі

Слідство вважає, що вбивство Віталія Олешка замовили бізнесмену з Бердянська Михайлові Сігіді. Він вступив у змову з Віктором Власюком та Євгеном Бродським. До банди Власюка входили Мовчан, Зеленкін, Матюшин, Ломака, Владимиренков та Обухов. У червні вони розробили план убивства "Сармата". Саме Сігіда передав Матюшину – досвідченому стрільцю – вогнепальну зброю та автомобіль.

"Сармата "вбили двома пострілами у дворі його власного готелю. Підозрюваних затримали того самого дня.

Окрім Матюшина, ніхто не визнав скоєного. Усі запевнили, що, мовляв, до розбоїв та банд не мають стосунку.

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Матюшин свідчив проти Сігіди

Матюшин дав викривальні свідчення проти Сігіди і вже у вересні його затримали. Депутатів, яких дружина Олешка називає замовниками, Валентирова та Пономарьова теж допитували.