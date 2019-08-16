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      Вбивство "Сармата": ДБР вважає, що поліцейські могли знати про підготовку злочину

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      ДБР відкрило справо проти поліцейських, які могли приховати підготовку вбивства Олешка
      ДБР відкрило справо проти поліцейських, які могли приховати підготовку вбивства Олешка / brd24.com

      ДБР відкрило провадження проти поліцейських, які займалися справою про вбивство Віталія "Сармата" Олешка. На думку слідства, правоохоронці могли знати, що готується вбивство, але приховали це і не упередили його.

      Полцейських підозрюють у зловживанні владою і приховуванні злочину, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

      Важливо: Справа про вбивство "Сармата": обвинувальний акт передали до суду, підозрюваних – семеро

      Під час досудового розслідування слідчим необхідно з'ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста Олешка.

      Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин,
      – розповіла Ольга Варченко.

      Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Віталій Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.

      Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.

      У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.

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      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Ольга Варченко
      Джерело: 24 канал
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