Вбивство "Сармата": ДБР вважає, що поліцейські могли знати про підготовку злочину
ДБР відкрило провадження проти поліцейських, які займалися справою про вбивство Віталія "Сармата" Олешка. На думку слідства, правоохоронці могли знати, що готується вбивство, але приховали це і не упередили його.
Полцейських підозрюють у зловживанні владою і приховуванні злочину, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
Важливо: Справа про вбивство "Сармата": обвинувальний акт передали до суду, підозрюваних – семеро
Під час досудового розслідування слідчим необхідно з'ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста Олешка.
Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин,
– розповіла Ольга Варченко.
Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Віталій Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.
Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.
У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.