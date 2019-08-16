Убийство "Сармата": ГБР считает, что полицейские могли знать о готовящемся преступлении

ГБР открыло производство против полицейских, которые занимались делом об убийстве Виталия "Сармата" Олешко. По мнению следствия, правоохранители могли знать, что готовится убийство, но скрыли это и не предупредили его.

Полицейських подозревают в злоупотреблении властью и сокрытии преступления, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

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Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста Олешко.

Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление,

– рассказала Ольга Варченко.

Кто такой Олешко и что известно о его убийстве?Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства. В мае 2014 года записался в состав подразделения "Шторм" батальона "Донбасс" и отправился воевать на оккупированные территории.



Убили Олешко 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий застрелил "Сармата" из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.



В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.