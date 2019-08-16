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      Убийство "Сармата": ГБР считает, что полицейские могли знать о готовящемся преступлении

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      ГБР открыли дело против полицейских, которые могли скрыть подготовку убийства Олешко
      ГБР открыли дело против полицейских, которые могли скрыть подготовку убийства Олешко / brd24.com

      ГБР открыло производство против полицейских, которые занимались делом об убийстве Виталия "Сармата" Олешко. По мнению следствия, правоохранители могли знать, что готовится убийство, но скрыли это и не предупредили его.

      Полицейських подозревают в злоупотреблении властью и сокрытии преступления, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

       Важно: Дело об убийстве "Сармата": обвинительный акт передали в суд, подозреваемых – семеро

      Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста Олешко.

      Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление,
      – рассказала Ольга Варченко.

      Кто такой Олешко и что известно о его убийстве?Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства. В мае 2014 года записался в состав подразделения "Шторм" батальона "Донбасс" и отправился воевать на оккупированные территории.

      Убили Олешко 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий застрелил "Сармата" из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.

      В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.

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      Теги: Новости Украины Полиция Государственное бюро расследований Ольга Варченко Убийство Виталия Олешко "Сармата" Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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