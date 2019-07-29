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      Справа про вбивство "Сармата": обвинувальний акт передали до суду, підозрюваних – семеро

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      Віталій Олешко "Сармат"
      Віталій Олешко "Сармат" / newsone.ua

      Обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" передали в Бердянський суд. 29 липня відбудеться перше засідання.

      "Тепер справа буде слухатися в Бердянському районному суді – територіально за місцем скоєння злочину", – повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

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      У понеділок, 29 серпня, на першому засіданні Бердянський райсуд вирішуватиме щодо продовження термінів утримування під вартою фігурантів злочину.

      Серед підозрюваних в організації та скоєнні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк – ймовірні організатори злочину, а Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако і Максим Владимиринков – виконавці.

      Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.

      Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.

      У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.

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      Теги: Новини України Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Судді Поліція
      Джерело: 24 канал
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