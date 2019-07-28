Затримали лідера бандитів, що грабували ювелірні магазини у 2016-2018 роках: деталі спецоперації

Чотири місяці поліція Херсонщини розшукувала банду нападників на ювелірні магазини. Злочинці награбували на понад 5 мільйонів доларів США. Наразі вдалося затримати організатора групи, причетного до 18 нападів.

Чоловік ховався професійно, використовував засоби конспірації та змінював зовнішність, повідомив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Прудченко.

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Загалом в угрупованні були п'ятеро осіб. Нападали вони на ювелірні магазини у 2016 – 2018 роках у дев'яти областях України: Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Київській, Житомирській та Хмельницькій.



Злочинці маскувалися під працівників поліції

Щоб затримати зловмисників, поліція вже здійснювала спецоперацію – перекривала вулиці у зоні, де перебували підозрювані. Але цивільні автомобілі таки опинилися у зоні вогню і тоді, аби не допустити жертв, КОРД не стріляв. І не дарма: тоді у автомобілі бандити мали 5 автоматів, гранатомет та гранати. Відтак учасникам банди вдалося втекти.



Злочинці також використовували маски-балаклави, які змінювали зовнішність

Під час обшуків за місцями перебування підозрюваних поліцейські вилучили пістолет-кулемет "Скорпіон", автомати, гранати та іншу вогнепальну зброю. Вилучили й автомобіль BMW X6, вже обладнаний під наступний злочин спецсигналами і гучномовцем. Тобто, за "сюжетом" наступного пограбування зловмисники збиралися видавати себе за силовиків.

Було зрозуміло, що ці люди добре знають наші форми та методи роботи. Використовували професійні методи конспірації. Тому ми і не розраховували, що знайти їх буде легко,

– зазначив Сергій Прудченко.

Злочинна група діяла вкрай зухвало. Наприклад, у Вінницькій області розбійники напали на ювелірний магазин на день міста, викрали 5 кілограмів золота, і поки на виклик їхала поліція – за квартал від першого магазину пограбувала й другий. А коли поліцію викликали до другого магазину, злочинці напали на третій магазин – також за якийсь квартал від попереднього. Чітко, відпрацьовано, вкладаючись у 2 хвилини.



Упізнати підозрюваного можна було хіба за очима

Бандити користувалися ефектом несподіванки: заходили до магазину у формі правоохоронців. Відтак потерпілі не встигали навіть натискати на кнопку тривоги. Чинили й психологічний тиск – розстрілювали вітрини з автоматів та погрожували персоналу.



Озброєння у бандитів було професійним

Злочинці завжди були готові до активного спротиву правоохоронцям: при собі, окрім зброї, сучасні засоби та прилади для лікування тяжких вогнепальних поранень.



З цим пістолетом лідер угруповання намагався втекти під час затримання

Нарешті у липні 2019 року поліція затримала організатора банди: це раніше судимий 35-річний житель міста Первомайськ Миколаївської області. Він використовував професійні засоби конспірації, змінив стиль життя та зовнішність, однак все це не допомогло.



У будинку лідера зловмисників під час обшуку виявили багато спецзасобів

КОРД оточив приватний будинок у Первомайську. Штурм почали о 4 ранку. Правоохоронці знали, що на території є бійцівський собака, а у будинку – діти та жінки. Тому спровокували спробу втечі підозрюваного через найбільш слабке місце будинку – вікно у задній двір. Туди злочинець і вистрибнув з бойовим пістолетом Glock 17 – прямісінько КОРДу до рук.



У автомобілі злочинці мали 5 автоматів, гранатомет і гранати

Під час обшуку будинку поліцейські виявили зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, силіконові маски-балаклави (вони повністю змінюють обличчя людини) тощо.

Що цікаво – вкрадене золото в колі ювелірів і розходилося. Тобто, вони здогадувалися про походження, наприклад, 11 кілограмів ювелірних виробів, які до них привозили,

– зазначив Прудченко.

Звинувачують чоловіка у порушенні законів, які описано у семи статтях Кримінального кодексу.



Злочинці мали і станцію, яка глушить радіосигнал

Загрожує до 15 років позбавлення волі або й довічне.

Ще четверо учасників групи перебувають у розшуку. Але саме затриманий грав основну роль – шукав об'єкти нападу, розробляв плани, роздавав ролі, займався підбором транспорту. Був мозковим центром. Інші не такі небезпечні,

– підсумував Прудченко.

Наразі затриманому лідеру групи обрано запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави.