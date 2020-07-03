Є зрушення: побратими вбитого "Сармата" припинили голодування під офісом Зеленського
Побратими вбитого ветерана АТО Віталія Олешка "Сармата" припинили голодування на 24 день. Це сталося після того, як правоохоронці почули їхні вимоги й відкрили справу проти суддів, що відпустили імовірних вбивць "Сармата".
Про припинення голодування повідомив один з побратимів Віталія Олешка Тарас Костанчук. Відео опубліковане на фейсбук-сторінці Громадське об'єднання "Сармат".
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Чому це відбулося? Тому що вчора робоча група Офісу генпрокурора, як вони обіцяли, зібрали матеріали додаткові й подали в суд клопотання про продовження термінів слідства,
– пояснив ветеран війни.
Вже 6 липня прокурори пообіцяли знову клопотати в суду про арешт фігурантів справи. Зокрема, для Михайла Сігіди. Відтак побратими "Сармата", як і було домовлено, припинили процес голодування.
"Ми почали вживати йогурти, сироватки й перемелені фрукти. Словом, доктор розписав буквально по годинах, що нам можна приймати, аби ми могли потім спокійно повністю вийти з голоду", – розповів Тарас Костанчук.
Всього голодування тривало 24 дні. Костанчук пояснив, що побратими "Сармата" поки залишаться під Офісом Президента, а щойно суд арештує підозрюваних, вони повернуться в Бердянськ, де контролюватимуть судовий процес.
Кого підозрюють у вбивстві "Сармата" й кого відпустив суд
- Михайло Сігіда,
- Євген Бродський,
- Віктор Власюк – ймовірні організатори злочину,
- Артем Матюшин,
- Володимир Обухов,
- Микола Ломака,
- Максим Владимиренков.
Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль. Обухов, як вважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.
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Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою вбивства останнього. Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.
Для Євгена Бродського в червні суд вирішив змінити місце домашнього арешту. Все для того, аби він зміг на кілька днів поїхати відпочити на море. Втім побратими "Сармата" певні: він їздив зустрічатися з іншими фігурантами.
Наприкінці травня, перед рішенням по Бродському, суд звільнив з-під варти одразу чотирьох підозрюваних: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.
Протест під офісом Зеленського
- Після звільнення підозрюваних семеро ветеранів батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.
- В Україні почалися акції на підтримку "сарматівців", зокрема, в Бердянську, Мелітополі, Запоріжжі та Маріуполі. 24 червня до ветеранів вийшов президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних. Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.
- Побратими вбитого "Сармата" голодували 24 дні – до 2 липня. За цей час їхня кількість зросла з семи до дев'яти – до них приєдналися й інші побратими.