Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" прекратили голодовку на 24 день. Это произошло после того, как правоохранители услышали их требования и открыли дело против судей, которые отпустили вероятных убийц "Сармата".

О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук. Видео опубликовано на фейсбук-странице общественного объединения "Сармат".

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Почему это произошло? Потому что вчера рабочая группа Офиса генпрокурора, как они обещали, собрали материалы дополнительные и подали в суд ходатайство о продлении сроков следствия,

– объяснил ветеран войны.

Уже 6 июля прокуроры пообещали снова ходатайствовать в суд об аресте фигурантов дела. В частности, для Михаила Сигиды. Поэтому собратья "Сармата", как и было договорено, прекратили процесс голодовки.

"Мы начали употреблять йогурты, сыворотки и перемолотые фрукты. Словом, доктор расписал буквально по часам, что нам можно принимать, чтобы мы могли потом спокойно полностью выйти из голода", – рассказал Тарас Костанчук.

В целом голодовка длилась 24 дня. Костанчук объяснил, что побратимы "Сармата" пока останутся под Офисом Президента, а как только суд арестует подозреваемых, они вернутся в Бердянск, где будут контролировать судебный процесс.

Кого подозревают в убийстве "Сармата" и кого отпустил суд

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления,

Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломака,

Максим Владимиренков.

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

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Ломака же управлял другим автомобилем, на котором приехал сам и привез Матюшина к жилью "Сармата" с целью убийства последнего. Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а затем пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

Для Евгения Бродского в июне суд решил изменить место домашнего ареста. Все для того, чтобы он на несколько дней смог поехать отдохнуть на море. Впрочем собратья "Сармата" уверены: он ездил встречаться с другими фигурантами.

В конце мая, перед решением в отношении Бродского, суд освободил из-под стражи сразу четырех подозреваемых: Михаила Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

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