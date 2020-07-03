Есть сдвиги: побратимы убитого "Сармата" прекратили голодовку под офисом Зеленского
Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" прекратили голодовку на 24 день. Это произошло после того, как правоохранители услышали их требования и открыли дело против судей, которые отпустили вероятных убийц "Сармата".
О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук. Видео опубликовано на фейсбук-странице общественного объединения "Сармат".
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Почему это произошло? Потому что вчера рабочая группа Офиса генпрокурора, как они обещали, собрали материалы дополнительные и подали в суд ходатайство о продлении сроков следствия,
– объяснил ветеран войны.
Уже 6 июля прокуроры пообещали снова ходатайствовать в суд об аресте фигурантов дела. В частности, для Михаила Сигиды. Поэтому собратья "Сармата", как и было договорено, прекратили процесс голодовки.
"Мы начали употреблять йогурты, сыворотки и перемолотые фрукты. Словом, доктор расписал буквально по часам, что нам можно принимать, чтобы мы могли потом спокойно полностью выйти из голода", – рассказал Тарас Костанчук.
В целом голодовка длилась 24 дня. Костанчук объяснил, что побратимы "Сармата" пока останутся под Офисом Президента, а как только суд арестует подозреваемых, они вернутся в Бердянск, где будут контролировать судебный процесс.
Кого подозревают в убийстве "Сармата" и кого отпустил суд
- Михаил Сигида,
- Евгений Бродский,
- Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления,
- Артем Матюшин,
- Владимир Обухов,
- Николай Ломака,
- Максим Владимиренков.
Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.
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Ломака же управлял другим автомобилем, на котором приехал сам и привез Матюшина к жилью "Сармата" с целью убийства последнего. Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а затем пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.
Для Евгения Бродского в июне суд решил изменить место домашнего ареста. Все для того, чтобы он на несколько дней смог поехать отдохнуть на море. Впрочем собратья "Сармата" уверены: он ездил встречаться с другими фигурантами.
В конце мая, перед решением в отношении Бродского, суд освободил из-под стражи сразу четырех подозреваемых: Михаила Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.
Протест под офисом Зеленского
- После освобождения подозреваемых семеро ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.
- В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе. 24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
- Побратимы убитого "Сармата" голодали 24 дня – до 2 июля. За это время их количество выросло с семи до девяти – к ним присоединились и другие собратья.