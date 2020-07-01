Под Офисом Президента собратья убитого ветерана Виталия "Сармата" Олешка голодают, требуя справедливого суда. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Владимир Зеленский находится в сложной ситуации – пойти навстречу военным или придерживаться принципов независимой судебной системы.

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал голодовку товарищей убитого в 2018 году в Бердянске добровольца Виталия Олешко под Офисом Президента в интервью "Радио НВ".

Читайте также Побратимы убитого "Сармата" под офисом Зеленского голодают 22 дня: к ним присоединяются еще люди

Здесь я не завидую президенту. Это классическая растяжка, когда надо быть или умным, или красивым,

– заявил Малюська.

Министр объяснил свои слова. Зеленский может пойти навстречу военнослужащим, которые заслужили уважение и требуют справедливости. Однако для этого нужно пренебречь независимостью судебной системы.

"Президент не имеет права вмешиваться в конкретные судебные дела и требовать от судей применения того или иного пресечения или санкции", – добавил министр.

По его словам, ветеранам лучше требовать справедливости не под Офисом Президента. Или же использовать более четкий процессуальный путь.

Важно Начали капать глюкозу: собратья "Сармата" голодают уже 21 сутки, здоровье ухудшается

Убийство "Сармата" и голодовка под офисом Президента: что известно