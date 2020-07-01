Это классическая растяжка для Зеленского, – Малюська о голодании военных под ОП
Под Офисом Президента собратья убитого ветерана Виталия "Сармата" Олешка голодают, требуя справедливого суда. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Владимир Зеленский находится в сложной ситуации – пойти навстречу военным или придерживаться принципов независимой судебной системы.
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал голодовку товарищей убитого в 2018 году в Бердянске добровольца Виталия Олешко под Офисом Президента в интервью "Радио НВ".
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Здесь я не завидую президенту. Это классическая растяжка, когда надо быть или умным, или красивым,
– заявил Малюська.
Министр объяснил свои слова. Зеленский может пойти навстречу военнослужащим, которые заслужили уважение и требуют справедливости. Однако для этого нужно пренебречь независимостью судебной системы.
"Президент не имеет права вмешиваться в конкретные судебные дела и требовать от судей применения того или иного пресечения или санкции", – добавил министр.
По его словам, ветеранам лучше требовать справедливости не под Офисом Президента. Или же использовать более четкий процессуальный путь.
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Убийство "Сармата" и голодовка под офисом Президента: что известно
- 31 июля 2018 года Виталия Олешко застрелили в Бердянске. Он был добровольцем батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск.
- Всего в деле фигурируют 11 человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк – предполагаемые организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков – вероятные исполнители. Еще двое, которые могли следить за добровольцем перед убийством – Денис Зеленкин и Тарас Мовчан.
- Недавно суд один за одним начал отпускать подозреваемых.
- После этого побратимы убитого ветерана собрались под Офисом Президента, требуя справедливого суда.
- 24 июня Зеленский вышел к ветеранам. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
- 1 июля – 23-й день протеста ветеранов.