Побратимы убитого добровольца Виталия Олешко по прозвищу "Сармат" уже 21 сутки голодают под стенами Офиса Президента. Состояние их здоровья ухудшается.

В комментарии журналистам 24 канала, один из участников голодовки Александр Печников с позывным "Пехан" рассказал о состоянии участников голодовки.

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Что известно о состоянии здоровья ветеранов

Самочувствие так себе. Капают глюкозу, уже мозг начинает "отъезжать". Жаль, что не дооценивают нас и нашу мотивацию,

– сказал Печников.



Ветераны-побратимы Сармата находятся под капельницами / Фото Александра Печникова

Отметим, что на прошлой неделе состояние Александра Печникова резко ухудшилось, к нему вызвали врача. От госпитализации мужчина отказался, хотя врачи признают, что состояние его здоровья приближается к критическому.

Несмотря на угрозу здоровью, "Пехан" решил оставаться на акции протеста на Банковой до конца. На пресс-конференции он пояснил, что имеет моральный долг перед убитым Сарматом, поскольку под Иловайском Олешко не оставил его раненого, из-за чего сам попал в плен.

После капельниц и поддерживающей терапии состояние Печникова стабилизировалось. В то же время врачи, которые следят за состоянием здоровья голодающих, назначили им всем обязательную ежедневную поддерживающую терапию.

Почему голодают побратимы Сармата

Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня 2019 года провел неанонсированное заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства "Сармата".

10 июня суд отпустил еще одного подозреваемого – бизнесмена из Днепра Евгения Бродского. Судья разрешил ему поехать на море для оздоровления в Бердянск на пять дней, сменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха.

После этого, семеро ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе.

24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

Смотрите видео встречи ветеранов с Зеленским:

В чем именно подозревают фигурантов дела, которых отпустили под домашний арест

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль.

Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Ломака же управлял другим автомобилем, которым приехал сам и привез Матюшина в помещение "Сармата" с целью убийства последнего.

Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а затем пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

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