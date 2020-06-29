Начали капать глюкозу: побратимы "Сармата" голодают уже 21 сутки, здоровье ухудшается
Побратимы убитого добровольца Виталия Олешко по прозвищу "Сармат" уже 21 сутки голодают под стенами Офиса Президента. Состояние их здоровья ухудшается.
В комментарии журналистам 24 канала, один из участников голодовки Александр Печников с позывным "Пехан" рассказал о состоянии участников голодовки.
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Что известно о состоянии здоровья ветеранов
Самочувствие так себе. Капают глюкозу, уже мозг начинает "отъезжать". Жаль, что не дооценивают нас и нашу мотивацию,
– сказал Печников.
Ветераны-побратимы Сармата находятся под капельницами / Фото Александра Печникова
Отметим, что на прошлой неделе состояние Александра Печникова резко ухудшилось, к нему вызвали врача. От госпитализации мужчина отказался, хотя врачи признают, что состояние его здоровья приближается к критическому.
Несмотря на угрозу здоровью, "Пехан" решил оставаться на акции протеста на Банковой до конца. На пресс-конференции он пояснил, что имеет моральный долг перед убитым Сарматом, поскольку под Иловайском Олешко не оставил его раненого, из-за чего сам попал в плен.
После капельниц и поддерживающей терапии состояние Печникова стабилизировалось. В то же время врачи, которые следят за состоянием здоровья голодающих, назначили им всем обязательную ежедневную поддерживающую терапию.
Почему голодают побратимы Сармата
- Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня 2019 года провел неанонсированное заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства "Сармата".
- 10 июня суд отпустил еще одного подозреваемого – бизнесмена из Днепра Евгения Бродского. Судья разрешил ему поехать на море для оздоровления в Бердянск на пять дней, сменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха.
- После этого, семеро ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.
- В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе.
24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
Смотрите видео встречи ветеранов с Зеленским:
В чем именно подозревают фигурантов дела, которых отпустили под домашний арест
- Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль.
- Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.
- Ломака же управлял другим автомобилем, которым приехал сам и привез Матюшина в помещение "Сармата" с целью убийства последнего.
- Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а затем пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.
Дело об убийстве "Сармата": что надо знать
- Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства.
- Олешко убили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Его застрелили из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и в котором жил.
- В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.
- Весной 2019 дело убийства Олешко объединили с другим делом – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018 года.
- В суд дело пошло 28 июля 2019 года.