Вторую неделю в центре Киева продолжается акция протеста, которую объявили бойцы батальона "Донбасс", чтобы добиться наказания людей подозреваемых в убийстве известного ветерана.

На фоне всех остальных акций протеста, эта привлекла чуть меньше внимания. Но она не менее значима. Семь ветеранов войны на Донбассе уже десять дней голодают под входом в Офис Президента.

Важно Подозреваемых по делу об убийстве "Сармата" отпустили под домашний арест

Они требуют вернуть за решетку убийц их собрата Виталия Олешко под псевдо "Сармат". И заодно – привлечь к ответственности судей Бердянского горрайонного суда. Которые, собственно, 29 мая и отпустили трех непосредственных исполнителей убийства "Сармата" и его организатора под домашний арест.

Кто такой Олешко и что известно о его убийстве?Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства. В мае 2014 года записался в состав подразделения "Шторм" батальона "Донбасс" и отправился воевать на оккупированные территории.



Убили Олешко 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий застрелил "Сармата" из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.



В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.

Кого подозревают в организации и исполнении убийства Олешко:

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления,

Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломако,

Максим Владимиринков.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко "Сармата" объединили еще с одним – разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года.

В нем фигурируют четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка – предполагаемого организатора убийства "Сармата":

Тарас Мовчан,

Денис Зеленкин,

Руслан Кузнецов,

Сергей Смирнов.

В чем именно подозревают фигурантов дела, которых отпустили под домашний арест

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль.

Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Дубина же руководил другим автомобилем, на котором приехал сам и привез Матюшина в помещение "Сармата" с целью убийства последнего.

Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

Все участники голодовки под Офисом Президента – боевые побратимы убитого "Сармата". Трое из них – были свидетелями убийства и помогли задержать преступников. 24 каналу они рассказали, что пока чувствуют себя неплохо. Несмотря на легкую заторможенность и дождь, который "немного кошмарит ночью".

Перед тем, как начать голодовку, ветераны обратились в офисы генерального прокурора и президента и сообщили свои требования. Письма с соответствующими разъяснениями прислали также в дипломатические представительства стран в Киеве.

При этом все участники акции подтверждают, что единственный способ прекратить акцию – это выполнение их требований. Говорят, что голодание – это единственный способ привлечь внимание к проблеме: поставив на кон свою жизнь против произвола.

"Еще один возможный вариант – самим пойти и убить организатора и исполнителей. Мы можем это сделать. Мы умеем это делать. Но мы не хотим этого делать на мирной территории. Мы не за это воевали и воюем до сих пор. Многие ребята погибли за то, чтобы страна могла измениться к лучшему", – пояснил 24 каналу участник акции и один из свидетелей убийства Александр Печников.

Больше о том, почему ветераны не считают решение суда справедливым и почему будут продолжать голодовку до конца, 24 каналу рассказал один из участников акции, экс-командир штурмовой группы "Донбасса" и кинопродюсер фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" Тарас Костанчук (псевдо "Бишут").

Тарас Костанчук (псевдо "Бишут") / Фото: Руслан Кошовенко

Вы выходили на акции протеста после решения судей. На голодовку решились, так как простой протест остался незамеченным?

Нет. На акции протеста у нас было понятное требование: убийц надо посадить. Но мы понимали, что во время акции или сразу после нее этого никто не сделает. Поэтому мы сразу планировали с этой же акции перейти в голод. На акциях мы показали свое негодование. Ребята вышли протестовать и в Херсоне, и в Запорожской области, и здесь, в Киеве. Мы сделали так, чтобы нас услышали, и перешли сразу в голод.

Реакцию какую-то получили? Может, хоть работники Офиса Президента подходят и интересуются, чего вы там сидите?

Нет. Но здесь есть один интересный момент. Сразу, когда мы здесь появились, мне позвонили, сказали, что получили наше обращение. Спросили, хотим ли мы, чтобы к нам кто-то вышел. Я ответил, что мне достаточно того, что зафиксировано получение обращения. Нам не нужно, чтобы к нам кто-то выходил. Нам не нужны переговорщики или уговоры. Нам нужно, чтобы убийц вернули под стражу. До того момента мы остаемся здесь.

Ветераны, которые объявили голодовку под ОП / Фото: СарматTV

Знаете ли Вы, что сейчас происходит с теми людьми, которых обвиняют в убийстве?

Да. Они сидят дома. Их охраняют полицейские. Как мне сказали в СБУ, их сотрудники тоже стерегут, чтобы они не убежали.

Но, как я понимаю, вас это не успокаивает?

Нас это вообще не интересует. Во-первых, такое решение суда – это пример для других, убийцы могут выйти из зала суда, где дело рассматривается по существу. Теперь они могут общаться со своими подельниками. Они могут зарядить на ликвидацию свидетелей. Убийцы теперь на свободе. То, что они ограничены в передвижении, ничего не значит. Они могут управлять своими друзьями и бандами, они могут общаться с заказчиком. Они, в конце концов, могут просто убежать. Поэтому тот факт, что кто-то охраняет не успокаивает вообще.

До того суд также делал попытку выпустить их?

Да. Организатора преступления Михаила Сигиду год назад из-за судьи Печерского суда Вовка. Он вынес решение о домашнем аресте. Но тогда нас набрал следователь, мы приехали в суд, заблокировали судью Вовка в кабинете. В течение 20 часов следователи держали Сигиду, чтобы он не убежал. Другая коллегия судей пересмотрела решение и его арестовали. На в этот раз Бердянский районный суд принял такое решение, которому помешать не удалось.

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Что бы Вы ответили тем людям, которые скажут, что такие действия можно расценивать как давление на судей?

Они, в любом случае, могут говорить, как считают нужным. Как мне рассказали, после того, как мы сели на голод, судьям, которые отпустили убийц, звонили от руководства государства. Их ругали и предупреждали, что в конце концов посадят за такие решения. После этого эти судьи написали какую-то статью в каком-то профильном издании. И через 10 дней после решения суда заявили там, что общественные активисты давят на суд и пытаются как-то отмазаться. В таком деле не важно кто что говорит.

Почему?

Потому что "Сармат" – это не простой человек. Он больше, чем просто общественный активист. Он добровольцем ушел на войну и получил орден "За мужество". Он вышел из Иловайска и попал плен, где пробыл полгода. Он вернулся с войны и стал общественным деятелем.

Виталий Олешко ("Сармат") / Фото: страница "Сармата" в Facebook

Его убили посреди белого дня в собственном дворе, на глазах жены и братьев. Убили не из-за пьяного дебоша, случайно. Его убили наемные убийцы, которые специально приехали из Днепра, чтобы его убить. Как отпускать такое циничное заказное убийство наемниками, которых задержали фактически на месте преступления? Поэтому мы считаем, что решение суда было беспрецедентным. Оно невозможно в правовом государстве. Нельзя просто так отпускать наемных убийц домой, где они имеют возможность давить на свидетелей и семью погибшего.

Они уже пытались давить?

Ха! В суде во время заседания один из тех, кого выпустили, кричит из клетки "Я выйду и тебя замочу!" Это – прямые угрозы. К ребятам-свидетелям также подходили и говорили, что они закончат так же, как "Сармат". Это не было зафиксировано. Но по этим делам есть криминальные производства – ребята писали заявления.

Смотрите также видео с судебных заседаний:

Кто является участниками акции?

Мы здесь собрались с ребятами из Бердянска, которые были свидетелями убийства. К нам присоединился друг "Сармата" из Вышгорода. Еще один – из Донецка, наш боевой товарищ. В общем, нас уже семеро.

К нам приходят врачи. Наши врачи-волонтеры, они контролируют наше самочувствие. Есть проблемы – у одного парня падает сахар, он инвалид этой войны. Еще один парень – гипертоник, так что ему тоже тяжело. Другие, вроде, пока нормально держатся. Хотя мы все здесь инвалиды войны 2-3 группы, с ранениями.

Почему вы выбрали именно такую ​​форму протеста?

Просто другой – нет. Просто сидение, сколько бы нас здесь не собралось, ничего не даст. Мы можем здесь месяцами сидеть. А такое – может привлечь внимание. Единственное, что мы сейчас можем сделать – поставить на кон свою жизнь против произвола.

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Пусть все знают, что здесь ветераны войны умирают от голода из-за того, что отпустили на волю убийц их собрата, героя этой войны. Мы здесь будем сидеть до конца, каких-либо сроков нет.