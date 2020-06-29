Побратими вбитого добровольця Віталія Олешка на прізвисько "Сармат" вже 21 добу голодують під стінами Офісу Президента. Стан їхнього здоров'я погіршується.

В коментарі журналістам 24 каналу, один з учасників голодування Олександр Печніков з позивним "Пєхан" розповів про стан учасників голодування.

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Що відомо про стан здоров'я ветеранів

Самопочуття так собі. Капають глюкозу, вже мозок починає "від'їжджати". Жаль, що не дооцінюють нас і нашу мотивацію,

– сказав Печніков.



Ветерани-побратими Сармата перебувають під крапельницями / Фото Олександра Печнікова

Відзначимо, що минулого тижня стан Олександра Печнікова різко погіршився, до нього викликали лікаря. Від госпіталізації чоловік відмовився, хоча лікарі визнають, що стан його здоров'я наближається до критичного.

Попри загрозу здоров'ю, "Пєхан" вирішив залишатися на акції протесту на Банковій до кінця. На пресконференції він пояснив, що має моральний борг перед вбитим Сарматом, оскільки під Іловайськом Олешко не залишив його пораненого, через що сам потрапив у полон.

Після крапельниць та підтримувальної терапії стан Печнікова стабілізувався. Водночас лікарі, які стежать за станом здоров’я голодувальників, призначили їм усім обов’язкову щоденну підтримувальну терапію.

Чому голодують побратими Сармата

Печерський суд Києва у ніч з 6 на 7 червня 2019 року провів неанонсоване засідання, на якому відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – головного підозрюваного в організації вбивства "Сармата".

10 червня суд відпустив ще одного підозрюваного – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Суддя дозволив йому поїхати на море для оздоровлення до Бердянська на п'ять днів, змінивши при цьому йому нічний домашній арешт у Дніпрі на базу відпочинку.

Після цього, семеро ветеранів батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.

В Україні почалися акції на підтримку "сарматівців", зокрема, в в Бердянську, Мелітополі, Запоріжжі та Маріуполі.

24 червня до ветеранів вийшов президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних. Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.

Дивіться відео зустрічі ветеранів із Зеленським:

У чому саме підозрюють фігурантів справи, яких відпустили під домашній арешт

Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль.

Обухов, як вважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.

Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою вбивства останнього.

Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.

Справа про вбивство "Сармата": що треба знати