Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка – "Сармата" – суд відпустив під домашній арешт. Мовиться про Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова.

Про рішення Бердянського міськрайонного суду розповів hromadske адвокат дружини "Сармата" Дмитро Бубнов.

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Захист чотирьох підозрюваних – Михайла Сігіди, Миколи Ломаки, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова – просив суд змінити запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт. Суд погодився частково та призначив домашній арешт, але цілодобовий.

Адвокат дружини "Сармата" вважає, що таке рішення суду є передчасним. Підозрювані все ще можуть сховатися від слідства, або й чинити тиск на потерпілих та свідків.

Інша сторона вважає, що це не так. Наприклад, адвокат Михайла Сігіди наголосили, що його підзахисний не визнає провини й має намір доводити це в суді.

У чому саме підозрюють фігурантів справи, яких відпустили під домашній арешт

Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль.

Обухов, як твважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.

Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою його вбивства.

Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.

Зауважимо, з-під варти не відпустили інших фігурантів справи – Віктора Власюка, Артему Матюшину (він єдиний, хто не заперечує свою причетність до вбивства "Сармата"), Дениса Зеленкіна, Тараса Мовчана, Сергія Смірнова та Руслана Кузнєцова. Євгену Бродському ж продовжили нічний домашній арешт.