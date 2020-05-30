Підозрюваних у справі про вбивство "Сармата" відпустили під домашній арешт
Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка – "Сармата" – суд відпустив під домашній арешт. Мовиться про Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова.
Про рішення Бердянського міськрайонного суду розповів hromadske адвокат дружини "Сармата" Дмитро Бубнов.
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Захист чотирьох підозрюваних – Михайла Сігіди, Миколи Ломаки, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова – просив суд змінити запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт. Суд погодився частково та призначив домашній арешт, але цілодобовий.
Адвокат дружини "Сармата" вважає, що таке рішення суду є передчасним. Підозрювані все ще можуть сховатися від слідства, або й чинити тиск на потерпілих та свідків.
Інша сторона вважає, що це не так. Наприклад, адвокат Михайла Сігіди наголосили, що його підзахисний не визнає провини й має намір доводити це в суді.
У чому саме підозрюють фігурантів справи, яких відпустили під домашній арешт
- Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль.
- Обухов, як твважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.
- Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою його вбивства.
- Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.
Зауважимо, з-під варти не відпустили інших фігурантів справи – Віктора Власюка, Артему Матюшину (він єдиний, хто не заперечує свою причетність до вбивства "Сармата"), Дениса Зеленкіна, Тараса Мовчана, Сергія Смірнова та Руслана Кузнєцова. Євгену Бродському ж продовжили нічний домашній арешт.
Справа про вбивство "Сармата": коротко
- Віталій Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності.
- Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Його застрелили з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.
- У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.
- Навесні 2019 справу вбивства Олешка об'єднали з іншою справою – про розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі 4 липня 2018 року.
- До суду справа пішла 28 липня 2019 року.