Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко – "Сармата" – суд отпустил под домашний арест. Речь идет о Михаиле Сигиде, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Влидимиренкове.

О решении Бердянского горрайонного суда рассказал hromadske адвокат жены "Сармата" Дмитрий Бубнов.

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Защита четырех подозреваемых – Михаила Сигиды, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова – просил суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест. Суд согласился частично и назначил домашний арест, но круглосуточный.

Адвокат жены "Сармата" считает, что такое решение суда является преждевременным. Подозреваемые все еще могут скрыться от следствия, или оказывать давление на потерпевших и свидетелей.

Другая сторона считает, что это не так. Например, адвокат Михаила Сигиды отметили, что его подзащитный н е признает вины и намерен доказывать это в суде .

В чем именно подозревают фигурантов дела, которых отпустили под домашний арест

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль.

Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Ломака же руководил другим автомобилем, которым приехал сам и привез Матюшина в жилье "Сармата" с целью убийства последнего.

Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

Заметим, из-под стражи не отпустили других фигурантов дела – Виктора Власюка, Артема Матюшина (он единственный, кто не отрицает свою причастность к убийству "Сармата"), Дениса Зеленкина, Тараса Мовчана, Сергея Смирнова и Руслана Кузнецова. Евгению Бродскому продолжили ночной домашний арест.