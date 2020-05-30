Подозреваемых по делу об убийстве "Сармата" отпустили под домашний арест
Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко – "Сармата" – суд отпустил под домашний арест. Речь идет о Михаиле Сигиде, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Влидимиренкове.
О решении Бердянского горрайонного суда рассказал hromadske адвокат жены "Сармата" Дмитрий Бубнов.
Читайте также Убийца 2-летнего ребенка преждевременно вышел на свободу: решение приняла судья с конфликтом интересов
Защита четырех подозреваемых – Михаила Сигиды, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова – просил суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест. Суд согласился частично и назначил домашний арест, но круглосуточный.
Адвокат жены "Сармата" считает, что такое решение суда является преждевременным. Подозреваемые все еще могут скрыться от следствия, или оказывать давление на потерпевших и свидетелей.
Другая сторона считает, что это не так. Например, адвокат Михаила Сигиды отметили, что его подзащитный не признает вины и намерен доказывать это в суде.
В чем именно подозревают фигурантов дела, которых отпустили под домашний арест
- Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль.
- Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.
- Ломака же руководил другим автомобилем, которым приехал сам и привез Матюшина в жилье "Сармата" с целью убийства последнего.
- Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.
Заметим, из-под стражи не отпустили других фигурантов дела – Виктора Власюка, Артема Матюшина (он единственный, кто не отрицает свою причастность к убийству "Сармата"), Дениса Зеленкина, Тараса Мовчана, Сергея Смирнова и Руслана Кузнецова. Евгению Бродскому продолжили ночной домашний арест.
Дело об убийстве "Сармата": коротко
- Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства.
- Олешко убили 31 июля 2018 в Бердянске на глазах у жены и друзей. Его застрелили из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.
- В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.
- Весной 2019 дело убийства Олешко объединили с другим делом – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018 года.
- В суд дело пошло 28 июля 2019 года.