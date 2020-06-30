Побратимы убитого "Сармата" под офисом Зеленского голодают 22 дня: к ним присоединяются еще люди
Под Офисом Президента Украины уже двадцать второй день голодают собратья убитого ветерана Виталия "Сармата" Олешко. Таким образом они протестуют против того, что суд одного за другим отпускает подозреваемых.
К военным 30 июня присоединились еще двое собратьев "Сармата" – с позывными "Батя" и "Мэри". Об этом рассказала журналистка Наталья Позняк.
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"Мэри" – это военная-медик батальона "Донбасс", в который входил и сам Виталий Олешко. Ее настоящее имя Марьяна Тоненькова.
Ветераны войны под Офисом Президента голодают уже больше трех недель. Таким образом они выражают свой протест против того, что суды отпускают подозреваемых в убийстве их собрата.
Протест под офисом Зеленского из-за убийства "Сармата" / Фото Натальи Позняк
Накануне один из участников протеста Александр Печников с позывным "Пехан" рассказал, что самочувствие у протестующих не очень. Им начали вводить глюкозу, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма.
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Все участники акции подтверждают, что единственный способ прекратить акцию – это выполнение их требований. Говорят, что голодание – это единственный способ привлечь внимание к проблеме: поставив на кон свою жизнь против произвола.
Еще один возможный вариант – самим пойти и убить организатора и исполнителей. Мы можем это сделать и умеем это делать. Но мы не хотим этого делать на мирной территории. Мы не за это воевали и воюем до сих пор,
– объяснил Печников 24 каналу.
Почему голодают собратья Сармата
- Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня 2019 года провел неанонсированное заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства "Сармата".
- 10 июня суд отпустил еще одного подозреваемого – бизнесмена из Днепра Евгения Бродского. Судья разрешил ему поехать на море для оздоровления в Бердянск на пять дней, при этом сменив ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха.
- После этого, семеро ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.
- В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе.
- 24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.