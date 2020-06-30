Под Офисом Президента Украины уже двадцать второй день голодают собратья убитого ветерана Виталия "Сармата" Олешко. Таким образом они протестуют против того, что суд одного за другим отпускает подозреваемых.

К военным 30 июня присоединились еще двое собратьев "Сармата" – с позывными "Батя" и "Мэри". Об этом рассказала журналистка Наталья Позняк.

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"Мэри" – это военная-медик батальона "Донбасс", в который входил и сам Виталий Олешко. Ее настоящее имя Марьяна Тоненькова.

Ветераны войны под Офисом Президента голодают уже больше трех недель. Таким образом они выражают свой протест против того, что суды отпускают подозреваемых в убийстве их собрата.



Протест под офисом Зеленского из-за убийства "Сармата" / Фото Натальи Позняк

Накануне один из участников протеста Александр Печников с позывным "Пехан" рассказал, что самочувствие у протестующих не очень. Им начали вводить глюкозу, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма.

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Все участники акции подтверждают, что единственный способ прекратить акцию – это выполнение их требований. Говорят, что голодание – это единственный способ привлечь внимание к проблеме: поставив на кон свою жизнь против произвола.

Еще один возможный вариант – самим пойти и убить организатора и исполнителей. Мы можем это сделать и умеем это делать. Но мы не хотим этого делать на мирной территории. Мы не за это воевали и воюем до сих пор,

– объяснил Печников 24 каналу.

Почему голодают собратья Сармата