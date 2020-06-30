Під Офісом Президента України вже двадцять другий день голодують побратими вбитого ветерана Віталія "Сармата" Олешка. У такий спосіб вони протестують проти того, що суд один за одним відпускає підозрюваних.

До військових 30 червня приєдналися ще двоє побратимів "Сармата" – побратими з позивними "Батя" і "Мері". Про це розповіла журналістка Наталка Позняк.

Це потрібно знати Поставити на кін життя проти свавілля: чому голодують побратими вбитого "Сармата"

"Мері" – це військова-медик батальйону "Донбас", до якого входив і сам Віталій Олешко. Її справжнє ім'я Мар'яна Тоненькова.

Ветерани війни під Офісом Президента голодують вже понад три тижні. У такий спосіб вони висловлюють свій протест через те, що суди відпускають підозрюваних у вбивстві їхнього побратима.



Протест під Офісом Зеленського через вбивство "Сармата" / фото Наталії Позняк

Напередодні один з учасників протесту Олександр Печніков з позивним "Пєхан" розповів, що самопочуття в протестувальників не дуже. Їм почали вводити глюкозу, аби підтримувати життєдіяльність організму.

Важливо Почали капати глюкозу: побратими "Сармата" голодують вже 21 добу, здоров'я погіршується

Усі учасники акції підтверджують, що єдиний спосіб припинити акцію – це виконання їхніх вимог. Кажуть, що голодування – це єдиний спосіб привернути увагу до проблеми: поставивши на кін своє життя проти свавілля.

Ще один можливий варіант - самим піти і вбити організатора і виконавців. Ми можемо це зробити й вміємо це робити. Та ми не хочемо цього робити на мирній території. Ми не за це воювали і воюємо досі,

– пояснив Печніков 24 каналу.

Чому голодують побратими Сармата