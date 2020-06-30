Побратими вбитого "Сармата" під офісом Зеленського голодують 22 дні: до них приєднуються ще люди
Під Офісом Президента України вже двадцять другий день голодують побратими вбитого ветерана Віталія "Сармата" Олешка. У такий спосіб вони протестують проти того, що суд один за одним відпускає підозрюваних.
До військових 30 червня приєдналися ще двоє побратимів "Сармата" – побратими з позивними "Батя" і "Мері". Про це розповіла журналістка Наталка Позняк.
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"Мері" – це військова-медик батальйону "Донбас", до якого входив і сам Віталій Олешко. Її справжнє ім'я Мар'яна Тоненькова.
Ветерани війни під Офісом Президента голодують вже понад три тижні. У такий спосіб вони висловлюють свій протест через те, що суди відпускають підозрюваних у вбивстві їхнього побратима.
Протест під Офісом Зеленського через вбивство "Сармата" / фото Наталії Позняк
Напередодні один з учасників протесту Олександр Печніков з позивним "Пєхан" розповів, що самопочуття в протестувальників не дуже. Їм почали вводити глюкозу, аби підтримувати життєдіяльність організму.
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Усі учасники акції підтверджують, що єдиний спосіб припинити акцію – це виконання їхніх вимог. Кажуть, що голодування – це єдиний спосіб привернути увагу до проблеми: поставивши на кін своє життя проти свавілля.
Ще один можливий варіант - самим піти і вбити організатора і виконавців. Ми можемо це зробити й вміємо це робити. Та ми не хочемо цього робити на мирній території. Ми не за це воювали і воюємо досі,
– пояснив Печніков 24 каналу.
Чому голодують побратими Сармата
- Печерський суд Києва у ніч з 6 на 7 червня 2019 року провів неанонсоване засідання, на якому відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – головного підозрюваного в організації вбивства "Сармата".
- 10 червня суд відпустив ще одного підозрюваного – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Суддя дозволив йому поїхати на море для оздоровлення до Бердянська на п'ять днів, змінивши при цьому йому нічний домашній арешт у Дніпрі на базу відпочинку.
- Після цього, семеро ветеранів батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.
- В Україні почалися акції на підтримку "сарматівців", зокрема, в Бердянську, Мелітополі, Запоріжжі та Маріуполі.
- 24 червня до ветеранів вийшов президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних. Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.