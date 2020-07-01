Це класична розтяжка для Зеленського, – Малюська про голодування військових під ОП
Під Офісом Президента побратими вбитого ветерана Віталія "Сармата" Олешка голодують, вимагаючи справедливого суду. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Володимир Зеленський перебуває у складній ситуації – піти назустріч військовим чи дотримуватися принципів незалежної судової системи.
Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував голодування товаришів убитого у 2018 році у Бердянську добровольця Віталія Олешка під Офісом Президента в інтерв'ю "Радіо НВ".
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Тут я не заздрю президентові. Це класична розтяжка, коли треба бути або розумним, або гарним,
– заявив Малюська.
Міністр пояснив свої слова. Зеленський може піти назустріч військовослужбовцям, які заслужили повагу та вимагають справедливості. Однак для цього потрібно знехтувати незалежністю судової системи.
"Президент не має права втручатися у конкретні судові справи і вимагати від суддів застосування того чи іншого запобіжного заходу або санкції", – додав міністр.
За його словами, ветеранам краще вимагати справедливості не під Офісом Президента. Або ж використовувати чіткіший процесуальний шлях.
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Вбивство "Сармата" і голодування під Офісом Президента: що відомо
- 31 липня 2018 року Віталія Олешка застрелили в Бердянську. Він був добровольцем батальйону "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ.
- Всього у справі фігурують 11 людей: Михайло Сигида, Євген Бродський, Віктор Власюк – ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако, Максим Владімірінков – ймовірні виконавці. Ще двоє, які могли стежити за добровольцем перед вбивством – Денис Зеленкін і Тарас Мовчан.
- Нещодавно суд один за одним почав відпускати підозрюваних.
- Після цього побратими вбитого ветерана зібралися під Офісом Президента, вимагаючи справедливого суду.
- 24 червня Зеленський вийшов до ветеранів. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних. Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.
- 1 липня – 23-ій день протесту ветеранів.