Під Офісом Президента побратими вбитого ветерана Віталія "Сармата" Олешка голодують, вимагаючи справедливого суду. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Володимир Зеленський перебуває у складній ситуації – піти назустріч військовим чи дотримуватися принципів незалежної судової системи.

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував голодування товаришів убитого у 2018 році у Бердянську добровольця Віталія Олешка під Офісом Президента в інтерв'ю "Радіо НВ".

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Тут я не заздрю президентові. Це класична розтяжка, коли треба бути або розумним, або гарним,

– заявив Малюська.

Міністр пояснив свої слова. Зеленський може піти назустріч військовослужбовцям, які заслужили повагу та вимагають справедливості. Однак для цього потрібно знехтувати незалежністю судової системи.

"Президент не має права втручатися у конкретні судові справи і вимагати від суддів застосування того чи іншого запобіжного заходу або санкції", – додав міністр.

За його словами, ветеранам краще вимагати справедливості не під Офісом Президента. Або ж використовувати чіткіший процесуальний шлях.

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