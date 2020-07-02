Державне бюро розслідувань відкрило справу проти суддів Бердянського міськрайонного суду, які звільнили з-під варти підозрюваних у вбивстві Віталія "Сармата" Олешка. Це сталося, коли побратими вбитого ветерана АТО голодують під офісом Зеленського вже 24 день.

Про відкриття справи проти суддів з Бердянська розповів прокурор Запорізької обласної прокуратури Володимир Калюга, повідомляє Укрінформ.

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Прокурор зазначив, що відкрите кримінальне провадження стосується статті про завідомо неправосудне рішення. Якщо їхню провину доведуть, суддям за це може загрожувати до 5 років за ґратами.

Слід зазначити, що про розслідування справи прокурор розповів активістам, що прийшли під стіни прокуратури. Вони виступили на підтримку побратимів "Сармата", які голодують вже 24 день під Офісом Президента України.

Кого підозрюють у вбивстві "Сармата" й кого відпустив суд

Михайло Сігіда,

Євген Бродський,

Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину,

Артем Матюшин,

Володимир Обухов,

Микола Ломака,

Максим Владимиренков.

Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль. Обухов, як вважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.

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Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою вбивства останнього. Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.

Для Євгена Бродського в червні суд вирішив змінити місце домашнього арешту. Все для того, аби він зміг на кілька днів зміг поїхати відпочити на море. Втім побратими "Сармата" певні: він їздив зустрічатися з іншими фігурантами.

Наприкінці травня, перед рішенням по Бродському, суд звільнив з-під варти одразу чотирьох підозрюваних: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.

Протест під офісом Зеленського