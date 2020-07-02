Государственное бюро расследований открыло дело против судей Бердянского горрайонного суда, освободили из-под стражи подозреваемых в убийстве Виталия "Сармата" Олешко. Это произошло, когда собратья убитого ветерана АТО голодовали под офисом Зеленского уже 24 день.

Об открытии дела против судей из Бердянска рассказал прокурор Запорожской областной прокуратуры Владимир Калюга, сообщает Укринформ.

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Прокурор отметил, что открытое уголовное производство касается статьи о заведомо неправомерном решении. Если их вину докажут, судьям за это может грозить до 5 лет за решеткой.

Следует отметить, что о расследовании дела прокурор рассказал активистам, которые пришли под стены прокуратуры. Они выступили в поддержку собратьев "Сармата", которые голодают уже 24 день под Офисом Президента Украины.

Кого подозревают в убийстве "Сармата" и кого отпустил суд

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления,

Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломака,

Максим Владимиренков.

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

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Дубина же руководил другим автомобилем, которым приехал сам и привез Матюшина в помещение "Сармата" с целью убийства последнего. Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другое авто, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

Для Евгения Бродского в июне суд решил сменить место домашнего ареста. Все для того, чтобы он смог на несколько дней смог поехать отдохнуть на море. Впрочем собратья "Сармата" уверены: он ездил встречаться с другими фигурантами.

В конце мая, перед решением по Бродскому, суд освободил из-под стражи сразу четырех подозреваемых: Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

Протест под офисом Зеленского