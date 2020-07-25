Підозрюваних у вбивстві Сармата залишили під домашнім арештом
Осіб, підозрюваних у вбивстві ветерана Віталія Олешка на псевдо Сармат, залишили під домашнім арештом. Раніше ветерани батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента, аби чотирьох обвинувачених повернули до СІЗО.
Про це написав бойовий побратим загиблого Андрій Маджар на своїй фейсбук-сторінці.
Раніше Підозрюваного у вбивстві "Сармата" відпустили відпочити на море: як він це пояснює
Він зазначив: "Убивць і організаторів страти Сармата залишили під домашнім арештом! Держава Україна не здатна захистити свій народ від мафії!"
Що цьому передувало
- Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка – "Сармата" – 30 травня суд відпустив під домашній арешт.
- Мовиться про Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова.
- Після звільнення підозрюваних семеро ветеранів батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.
- В Україні почалися акції на підтримку "сарматівців", зокрема, в Бердянську, Мелітополі, Запоріжжі та Маріуполі. 24 червня до ветеранів вийшов президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних.
- Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.
- Побратими вбитого "Сармата" голодували 24 дні – до 2 липня. За цей час їхня кількість зросла з семи до дев'яти – до них приєдналися й інші побратими.
- Тоді прокуратура пообіцяла виконати їхні вимоги щодо клопотання про арешт підозрюваних, а побратими "Сармата" припинили голодування.
Справа про вбивство "Сармата": коротко
- Віталій Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності.
- Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Його застрелили з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.
- У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.
- Навесні 2019 справу вбивства Олешка об'єднали з іншою справою – про розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі 4 липня 2018 року.
- До суду справа пішла 28 липня 2019 року.