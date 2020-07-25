Осіб, підозрюваних у вбивстві ветерана Віталія Олешка на псевдо Сармат, залишили під домашнім арештом. Раніше ветерани батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента, аби чотирьох обвинувачених повернули до СІЗО.

Про це написав бойовий побратим загиблого Андрій Маджар на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Підозрюваного у вбивстві "Сармата" відпустили відпочити на море: як він це пояснює

Він зазначив: "Убивць і організаторів страти Сармата залишили під домашнім арештом! Держава Україна не здатна захистити свій народ від мафії!"Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3210085

Що цьому передувало

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка – "Сармата" – 30 травня суд відпустив під домашній арешт .

про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка – "Сармата" – . Мовиться про Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Влидимиренкова.

Після звільнення підозрюваних семеро ветеранів батальйону "Донбас" оголосили голодування під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.

під стінами Офісу Президента. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт. В Україні почалися акції на підтримку "сарматівців", зокрема, в Бердянську, Мелітополі, Запоріжжі та Маріуполі. 24 червня до ветеранів вийшов президент Володимир Зеленський . Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних.

. Він поспілкувався з ними та записав імена суддів і відпущених підозрюваних. Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації.

Побратими вбитого "Сармата" голодували 24 дні – до 2 липня. За цей час їхня кількість зросла з семи до дев'яти – до них приєдналися й інші побратими.

Тоді прокуратура пообіцяла виконати їхні вимоги щодо клопотання про арешт підозрюваних, а побратими "Сармата" припинили голодування.