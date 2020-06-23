Суд тимчасово змінив запобіжний захід для Євгена Бродського, щоб він міг відпочити біля моря. Його звинувачують в організації вбивства ветерана Віталія Олешка "Сармата". Сам бізнесмен зізнається, що не розуміє резонансу довкола нього, а рішення суду вважає "нормальним".

Це нормально – відпочити декілька днів улітку біля моря, зазначив сам Євген Бродський у коментарі "Громадському".

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Я не розумію такого резонансу. Було звернення в суд. Я просив це для оздоровлення дітей, адже в мене є малолітня дитина. Влітку це нормальне звичне явище,

– пояснив підозрюваний.

Він підкреслив, що вже понад рік перебуває на нічному домашньому арешті. Удень він працює, а ввечері – постійно вдома. Бізнесмен запевняє, що жодного разу не порушував запобіжний захід.

"Я хочу довести свою невинуватість. Я в ній впевнений, а час це все доведе", – запевнив Євген Бродський.

Суд тимчасово відпустив Бродського: коротко