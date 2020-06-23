Підозрюваного у вбивстві "Сармата" відпустили відпочити на море: як він це пояснює
Суд тимчасово змінив запобіжний захід для Євгена Бродського, щоб він міг відпочити біля моря. Його звинувачують в організації вбивства ветерана Віталія Олешка "Сармата". Сам бізнесмен зізнається, що не розуміє резонансу довкола нього, а рішення суду вважає "нормальним".
Це нормально – відпочити декілька днів улітку біля моря, зазначив сам Євген Бродський у коментарі "Громадському".
Важливо Підозрюваного у вбивстві ветерана "Сармата" відпустили на відпочинок до моря
Я не розумію такого резонансу. Було звернення в суд. Я просив це для оздоровлення дітей, адже в мене є малолітня дитина. Влітку це нормальне звичне явище,
– пояснив підозрюваний.
Він підкреслив, що вже понад рік перебуває на нічному домашньому арешті. Удень він працює, а ввечері – постійно вдома. Бізнесмен запевняє, що жодного разу не порушував запобіжний захід.
"Я хочу довести свою невинуватість. Я в ній впевнений, а час це все доведе", – запевнив Євген Бродський.
Суд тимчасово відпустив Бродського: коротко
- Для цього Євгену Бродському не скасовували й навіть не послаблювали запобіжний захід. Суд лише змінив місце нічного арешту – з помешкання в Дніпрі на базу відпочинку біля моря.
- Проти такого рішення виступили побратими вбитого Віталія Олешка. Нині вони голодують під Офісом Президента України, а частина з них навіть стали свідками вбивства побратима й затримували вбивцю.
- Ветерани переконують, що справжньою метою для Бродського була зустріч з іншими фігурантами справи. Їх перед цим суд теж відпустив.