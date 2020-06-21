Обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка "Сармата" Євгена Бродського відпустили на 5 днів на море "для оздоровлення". Втім побратими загиблого переконані, що йому це потрібно, аби зустрітися з іншими фігурантами справи й узгодити позиції.

Рішення про те, аби відпустити Євгена Бродського, ухвалив Бердянський міськрайонний суд, повідомляє "Громадське".

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З таким клопотанням до суду звернувся адвокат обвинуваченого. Він зазначив, що Бродському разом з дітьми "необхідно пройти оздоровлення біля моря".

Тож суд відпустив чоловіка на 5 діб – до 22 червня включно. Побратими вбитого бійця самі випадково зустріли підозрюваного і звернулися до поліції про порушення домашнього нічного арешту. Вже опісля вони дізналися про ухвалу суду.

Вони переконані, що справжня причина, для чого Бродському потрібна була тимчасова свобода дій – необхідність зустрітися з іншими фігурантами справи, яких раніше випустили з СІЗО.

Вбивство "Сармата" й розслідування справи: коротко