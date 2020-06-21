Подозреваемого в убийстве ветерана "Сармата" отпустили на отдых к морю
Обвиняемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" Евгения Бродского отпустили на 5 дней на море "для оздоровления". Впрочем собратья погибшего убеждены, что ему это нужно, чтобы встретиться с другими фигурантами дела и согласовать позиции.
Решение о том, чтобы отпустить Евгения Бродского, принял Бердянский горрайонный суд, сообщает "Громадське".
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С таким ходатайством в суд обратился адвокат обвиняемого. Он отметил, что Бродскому вместе с детьми "необходимо пройти оздоровление у моря".
Поэтому суд отпустил мужчину на 5 суток – до 22 июня включительно. Собратья убитого бойца сами случайно встретили подозреваемого и обратились в полицию о нарушении домашнего ночного ареста. Уже спустя они узнали о решении суда.
Они убеждены, что настоящая причина, для чего Бродскому нужна была временная свобода действий – необходимость встретиться с другими фигурантами дела, которых ранее выпустили из СИЗО.
Убийство "Сармата" и расследование дела: коротко
- Виталий Олешко "Сармат" был активистом Революции Достоинства, а впоследствии и бойцом Антитеррористической операции. Его убили в июле 2018 на глазах у друзей и жены.
- Сами друзья задержали убийцу сразу же после преступления. Сейчас часть фигурантов дела суд уже выпустил, а собратья убитого бойца вышли с протестом под Офис Президента Украины.
- В Киеве они объявили голодовку, которую продолжают уже почти 2 недели. Бойцы уверяют, что у них есть только два пути – голодание или расправа над убийцами собрата. От второго варианта они отказываются, мол, воевали на Донбассе именно против убийств на мирных территориях.