Обвиняемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" Евгения Бродского отпустили на 5 дней на море "для оздоровления". Впрочем собратья погибшего убеждены, что ему это нужно, чтобы встретиться с другими фигурантами дела и согласовать позиции.

Решение о том, чтобы отпустить Евгения Бродского, принял Бердянский горрайонный суд, сообщает "Громадське".

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С таким ходатайством в суд обратился адвокат обвиняемого. Он отметил, что Бродскому вместе с детьми "необходимо пройти оздоровление у моря".

Поэтому суд отпустил мужчину на 5 суток – до 22 июня включительно. Собратья убитого бойца сами случайно встретили подозреваемого и обратились в полицию о нарушении домашнего ночного ареста. Уже спустя они узнали о решении суда.

Они убеждены, что настоящая причина, для чего Бродскому нужна была временная свобода действий – необходимость встретиться с другими фигурантами дела, которых ранее выпустили из СИЗО.

Убийство "Сармата" и расследование дела: коротко